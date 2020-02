Ex OM : Quand Riolo pète un câble pour défendre Bielsa (Avec Mourad) !

Entraineur de l’OM lors de la saison 2014-2015, Marcelo Bielsa a marqué de son empreinte son passage à Marseille. Pour Daniel Riolo, il a été mal traité médiatiquement…

Notre journaliste Mourad Aerts était l’invité de l’After Foot hier soir pour faire la promotion de son livre sur la relation entre Bielsa et les supporters marseillais. Lors de l’émission, l’éditorialiste Daniel Riolo s’est énervé sur le traitement médiatique reçu par Bielsa lors de son passage à Marseille…

Les médias ont traité Bielsa comme une merde– Riolo

« La match de l’OM contre Caen m’a fait mal, puisque après tu as Garande qui donne des leçons de coaching à Bielsa, tu as envie de lui dire « Mais ferme là ». Marcelo Bielsa s’est fait tailler par tous les médias, ils ont traité Bielsa comme une merde. Les détracteurs de Bielsa ne connaissaient même pas le travail de Bielsa, il n’y a pas un seul média qui a encensé le travail Marcelo Bielsa, sur RMC c’était pire que tout. La plupart des grands entraîneurs comme Guardiola sont fans de Bielsa, donc je suis content de dire que je suis pro-Bielsa. Vous dites de la merde par rapport à l’attitude de Bielsa parce que il regarde pas les journalistes dans les yeux mais on s’en fou, vous avez qu’à parler de football avec Garcia alors. » Daniel Riolo— After Foot RMC