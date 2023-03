Ex-OM : Quand Thauvin insultait un adversaire de « fils de… » !

Florian Thauvin a quitté l’Olympique de Marseille en 2021 après sept et ans et demi passés dans le Sud de la France. Avant d’arriver à Marseille, il avait déjà évolué dans un club méditerranéen…

C’était au SC Bastia où il s’était révélé. Sur l’Île de Beauté, l’ex-international français a notamment croisé la route de Ricardo Faty lors d’un derby Bastia/Ajaccio très chaud…

« J’ai joué contre mon frère (Jacques) dans un derby corse. C’était un derby particulièrement chaud… On perdait ce match, il y a un attaquant de chez nous qui met une grosse semelle à Landreau. Le gardien prend le ballon, l’attaquant arrive en retard, bam, semelle sur Landreau, ça part en embrouille ! Je vais te dire un truc : True Story ! Echauffourées, on s’embrouille comme tous les matchs un peu chauds, y’a Thauvin qui vient et me dit « qu’est-ce tu veux, toi ? Fils de p*** ! » En plus il était jeune, la petite vingtaine, super joueur tu le sentais mais grosse bouche tout ça. « fils de p*** ! » Je le regarde interloqué, je regarde mon frère. Enfin bref… À la fin du match, j’en parle à mon frère qui me dit « non t’inquiète, y’a rien, Flo c’est mon petit, tout ça. » Je l’ai revu ensuite à Clairefontaine, il préparait la Coupe du Monde des U20, je faisais une préparation. Mais il ne s’est rien passé, c’était tranquille. Mais sur le coup c’était assez marrant ! » Ricardo Faty – Source : RMC Sport

Thauvin? Cocca n’a vraiment pas l’air d’avoir confiance en lui — Diego Tonatiuh

Diego Tonatiuh, journaliste français au Mexique et auteur d’un ouvrage sur André-Pierre Gignac, nous avait expliqué la situation de Florian Thauvin aux Tigres. Plus gros salaire du club, l’ailier s’est peu à peu glissé dans la peau d’un remplaçant de luxe. Le nouveau coach, Diego Cocca, n’y est pas étranger.

« Thauvin? Il y a un nouveau coach aux Tigres, Diego Cocca,qui est argentin et qui était le coach de l’Atlas de Guadalajara et il n’a pas du tout l’air de compter sur Thauvin. Déjà avant lui, il y avait un autre entraîneur qui était le sélectionneur du Mexique, Miguel Herrera. Il avait confiance en Thauvin mais il était là par moment mais sans réellement s’imposer. Soit il n’était pas bon, soit il était blessé… Les matchs amicaux qui se déroulent depuis deux semaines, Thauvin n’est jamais titulaire. Cocca n’a vraiment pas l’air d’avoir confiance en lui. Il préfère des jeunes du centre de formation ou des joueurs qui sont là depuis plus longtemps. Il entre en jeu pendant les matchs amicaux. C’est le plus gros salaire du club. Pour moi, c’est une évidence que les Tigres vont vouloir s’en séparer sachant qu’il n’est pas du tout efficace et qu’il ne répond pas aux attentes. Il n’est pas épargné par les blessures mais ce n’est pas suffisant. Le nouveau coach n’a vraiment pas l’air de lui faire confiance, il ne l’utilise que comme remplaçant. » Diego Tonatiuh – Source : Football Club de Marseille (27/12/22)

Le joueur a été libéré cet hiver et évolue désormais à l’Udinese où il continue de prendre ses marques.