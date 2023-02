Mercato ex OM : Thauvin justifie le choix Udinese !

Libéré par les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin s’est justifié sur sa signature à l’Udinese, club italien. Le joueur français était en conférence de presse après son premier match.

L’OM a laissé filer Florian Thauvin libre aux Tigres. Malheureusement l’aventure de l’ailier français au Mexique n’a pas été aussi rose que celle de Gignac. Libéré par le club de Monterrey, il a finalement rejoint l’Italie avec l’Udinese. En conférence de presse, il a expliqué son choix.

« Les premiers jours se sont très bien passés. Je suis très heureux, le club est magnifique. J’ai été impressionné par les installations, le stade, le terrain. J’ai choisi l’Udinese parce que j’ai reçu beaucoup d’appels du club. Pour un joueur, il est important de se sentir en confiance et de savoir que le club a un plan pour lui. (…) Je veux m’adapter rapidement à mes coéquipiers afin d’être disponible, de donner un coup de main et de gagner le plus de matchs possible » Florian Thauvin – Source : Conférence de presse (05/02/23)

Thauvin? Cocca n’a vraiment pas l’air d’avoir confiance en lui — Diego Tonatiuh

Diego Tonatiuh, journaliste français au Mexique et auteur d’un ouvrage sur André-Pierre Gignac, nous avait expliqué la situation de Florian Thauvin aux Tigres. Plus gros salaire du club, l’ailier s’est peu à peu glissé dans la peau d’un remplaçant de luxe. Le nouveau coach, Diego Cocca, n’y est pas étranger.

« Thauvin? Il y a un nouveau coach aux Tigres, Diego Cocca,qui est argentin et qui était le coach de l’Atlas de Guadalajara et il n’a pas du tout l’air de compter sur Thauvin. Déjà avant lui, il y avait un autre entraîneur qui était le sélectionneur du Mexique, Miguel Herrera. Il avait confiance en Thauvin mais il était là par moment mais sans réellement s’imposer. Soit il n’était pas bon, soit il était blessé… Les matchs amicaux qui se déroulent depuis deux semaines, Thauvin n’est jamais titulaire. Cocca n’a vraiment pas l’air d’avoir confiance en lui. Il préfère des jeunes du centre de formation ou des joueurs qui sont là depuis plus longtemps. Il entre en jeu pendant les matchs amicaux. C’est le plus gros salaire du club. Pour moi, c’est une évidence que les Tigres vont vouloir s’en séparer sachant qu’il n’est pas du tout efficace et qu’il ne répond pas aux attentes. Il n’est pas épargné par les blessures mais ce n’est pas suffisant. Le nouveau coach n’a vraiment pas l’air de lui faire confiance, il ne l’utilise que comme remplaçant. » Diego Tonatiuh – Source : Football Club de Marseille (27/12/22)