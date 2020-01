Ex OM : Quand Thierry Henry « n’avait pas intérêt à chambrer » Di Meco et Boli !

A l’AS Monaco, Basile Boli et Eric Di Meco ont participé à l’éclosion de Thierry Henry… Il a évoqué les entraînements qu’il passait avec ces deux anciens joueurs de l’OM dans une interview donnée à Sports Magazine.

Formé à l’AS Monaco, Thierry Henry s’entraînait aux côtés de défenseurs rugueux au début de sa carrière. Dans un entretien accordé à Sports Magazine, l’ancien international français s’est souvenu de ces premiers entraînements en principauté où il devait affronter deux anciens joueurs emblématique de l’Olympique de Marseille, Basile Boli et Eric Di Meco.

Boli m’a dit : ‘plus jamais tu me fais ça, sinon je te tue’ — HENRY

« Je me rappelle toujours de cette scène avec Basile Boli. J’avais 18 ans, j’étais à Monaco et lors d’un entraînement, je fais feinte de frappe, puis petit pont à Basile. Quand j’ai voulu le passer, il a attrapé mon bras et avec un regard menaçant m’a dit: ‘plus jamais tu me fais ça, sinon je te tue’. J’avais grandi avec Basile Boli que je voyais mettre des tacles incroyables. Je me suis dit : ‘il va le faire.’ J’ai fini l’entraînement en ne jouant plus qu’à une touche (rires-. Et j’avais aussi Eric Di Meco, et Lilian Thuram en face de moi à l’entraînement, eux aussi je n’avais pas intérêt à les chambrer. Tutu, même quand il faisait des passes, il taclait, et il était dur, je n’ai jamais joué contre quelqu’un d’aussi dur, j’étais à bonne école. »

Thierry Henry – Source : Sports Magazine