Infirmerie OM : Villas boas refait le point sur la date de retour de Thauvin

Annoncé de retour au mois de décembre puis au mois de janvier, Thauvin devrait revenir sur les terrains mi-février.

Ce vendredi, André Villas-Boas était en conférence de presse pour évoquer la rencontre face à Trélissac en Coupe de France ce dimanche. Les journalistes en ont profité pour poser une questions sur l’état de santé de Florian Thauvin, absent depuis le début de la saison.

« Pour Flo’ (Thauvin), on reste toujours sur mi-février pour son retour. Il a repris la course sur tapis aujourd’hui. Fin janvier pour commencer la course »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

Retour mi-février pour Thauvin

D’abord annoncé de retour au mois de décembre puis au mois de janvier, l’international français devrait malheureusement revenir sur les terrains mi-février comme Football Club de Marseille vous l’annonçait au mois d’octobre…