Il ne ferme pas la porte à Marseille, 5 forfaits face à Nantes et la mise au point de De Zerbi… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi :

Magnetti focus sur sa saison avec Brest, mais…

Invité ce jeudi dans Génération After sur RMC, Hugo Magnetti, milieu de terrain du Stade Brestois, a partagé son ressenti sur cette première saison européenne, marquée par sa découverte de la Ligue des champions. Il évoque également son avenir, et forcément l’OM son club formateur.

Hugo Magnetti (26 ans) est devenu un pilier du Stade Brestois, qui a terminé troisième de Ligue 1 la saison dernière et qui tient tête aux clubs européens, comme récemment contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions.

Devenu le premier buteur de l’histoire du club brestois en Ligue des champions lors du match face aux Autrichiens du Sturm Graz (2-1), le milieu originaire de Marseille se sent pleinement épanoui en Bretagne. Sous contrat jusqu’en 2027, il se projette exclusivement à Brest pour le moment. Le marseillais garde toutefois une affection particulière pour l’OM, même s’il reste concentré sur Brest : « Depuis tout petit, j’ai été fan de l’OM. Je ne m’interdis rien. Je ne ferme aucune porte, » a-t-il confié jeudi dans Génération After sur RMC.

A lire aussi : OM : Jean-Pierre Papin sort du silence et désigne le problème !

Le milieu de terrain passé par le FC Burel poursuit : « Mais aujourd’hui, franchement, ce serait fou de penser à autre chose que le Stade Brestois pour ma part. Je mange et je vis Stade Brestois actuellement. Ça restera ça pour l’instant. Le mercato estival s’est décanté très tardivement, donc il y a eu un moment de latence où il a fallu un temps d’adaptation. Mais on a rectifié le tir et on n’est pas au bout de nos surprises par rapport à notre niveau. On essaie d’avoir les mêmes valeurs. On n’était pas en surchauffe la saison passée, loin de là », a-t-il souligné dans Génération After.

A lire aussi : OM : Les révélations de Di Meco sur le conflit avec Papin

Blanco, Moumbagna, Carboni, Garcia et Bakola à l’infirmerie

Présent en conférence de presse ce vendredi au centre RLD, Roberto De Zerbi a répondu aux questions des journalistes. Le coach a fait le point sur son effectif et les absences de Mason Greenwood et Jonathan Rowe ce matin lors de la première partie de l’entrainement.

Interrogé sur les absence de Rowe et Greenwood lors du début de l’entrainement ouvert à la presse, Roberto De Zerbi a été rassurant : « Tout va bien pour Greenwood et Rowe, ils sont en forme ». Par contre, le club a communiqué sur l’état du groupe. Trois joueurs sont blessés pour plusieurs mois ou semaines : Carboni, Moumbagna et Blanco. Garcia poursuit sa réathlétisation suite à une petite lésion à l’ischio gauche. De plus, le jeune Bakola souffre d’une gêne au genou droit. Par contre, Quentin Merlin est de nouveau disponible…

#DeZerbi : « Tout va bien pour Greenwood et Rowe, ils sont en forme » #confOM #OM pic.twitter.com/SnoJBtnnos — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 1, 2024

J’exige du respect — De Zerbi

Présent en conférence de presse ce vendredi au centre RLD, Roberto De Zerbi a répondu aux questions des journalistes. Suite aux information publiées dans la presse, le coach tenu a faire une grosse mise au point concernant l’entraineur de la reserve jean Pierre Papin !

Roberto De Zerbi a demandé plus de respect et a démenti tout problème relationnel avec JPP. « Je tenais à clarifier une chose importante sur JPP. Cela est faux, les propos ont été inventés, les rapports sont bons avec lui et je le respecte par son histoire et son expérience. Je respecte les gens, c’est irrespectueux d’avoir écris ce genre de propos, on peut critiquer le jeu, le classement, la défaite face au PSG, mais je n’ai rien fait pour être au cœur de ce genre de polémique. Je ne mérite pas ça et je suis heureux que Jean Pierre ait pu démentir. J’exige du respect… »