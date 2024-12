Ex OM : Que devient Karim Rekik ?

Olympien à 48 reprises entre 2015 et 2017, qu’est devenu l’international hollandais Karim Rekik ?

Âgé de 21 ans lors de son arrivée en provenance de Manchester City, le jeune défenseur batave, débarque à Marseille pour confirmer les attentes placées en lui après un prêt de deux ans réussi du côté du PSV Heindoven avec lequel il a été champion des Pays-Bas. Lors de la saison 2015-2016, il réalise des performances correctes sur le plan personnel sans pouvoir réellement éviter la saison cauchemar de l’OM qui finira à la 13ème place du championnat. Il finira sa première saison avec 36 apparitions et 1 but, qu’il inscrit lors du bouillant olympico du 16 septembre 2015 au Vélodrome. Sa deuxième saison, en 2016-2017 sera plus compliqué sur le plan personnel avec seulement 12 petites apparitions.

Une aventure en Allemagne plutôt réussie…

À l’été 2017, Karim Rekik, en manque de temps de jeu, quitte donc l’OM pour le Herta Berlin contre un chèque de 2,5 millions d’euros et décide donc de se relancer au Allemagne où il signe un contrat de quatre ans. Son aventure en Allemagne sera plutôt réussis puisq’en 3 ans et demi, et malgré quelques pépin physiques, il disputera 75 matchs avec le club berlinois, qu’il quittera à l’été 2020.

[#Transfert🔄] Selon @lequipe, Karim Rekik devrait s’engager avec le Herta Berlin. L’OM demande 3M€ alors que les allemands en proposent 2. pic.twitter.com/g5AARI2xyK — Footballogue (@Footballogue) June 2, 2017

Entre ombre et lumière à Séville

Après des passages aux Pays-Bas, en France et en allemagne, Karim Rekik rejoint l’Espagne et le FC Séville pour 8,5 M en pctobre 2020. Dans un club habitué aux compétitions européennes, le défenseur néerlandais apporte sa polyvalence et son professionnalisme dans le club andalou. Cependant, malgré des prestations assez solides, il ne parvient pas à réellement s’imposer comme un titulaire régulier la faute encore à quelques pépins physiques. En trois saisons en Andalousie, il dispute 54 matchs et remporte tout de même la Ligue Europa en 2023, le titre le plus prestigieux de son palmarès.

Depuis 2023, Karim Rekik évolue en Arabie Saoudite où il a signé avec Al-Jazirah. Un choix qui suit la tendance de nombreux joueurs européens optant pour ce championnat offrant des avantages financiers colossaux.

