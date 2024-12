Ligue 1 : Le PSG accroché, Monaco et Nice en piste… le programme du reste de la J14 !

La 14e journée de Ligue 1 a démarré ce vendredi 6 décembre 2024 avec deux matchs, Lille recevait Brest et le PSG se déplaçait sur la pelouse d’Auxerre.

Dans la première rencontre, les hommes de Bruno Genesio se sont imposés sans grande difficulté face aux finistériens sur le score de 3 à 1, grâce notamment à un doublé de l’inévitable Jonathan David. Dans la seconde rencontre, le PSG de Luis Henrique a encore laissé filer deux points puisqu’ils n’ont pas pu faire mieux qu’un nul 0-0 face aux auxerrois de Christophe Pélissier. C’est le second match nul de suite pour les parisiens, qui laissent l’opportunité aux olympiens, en cas de succès dimanche soir au chaudron, de revenir à 5 longueurs de la 1ere place.

Voici la suite du programme de la 14e journée de Ligue 1, qui s’annonce passionnante pour les amateurs de football français.

Ce samedi 7 décembre 2024, trois matchs sont au programme. À 17h00, AS Monaco recevra le Toulouse FC sur beIN SPORTS 1, tandis que OGC Nice affrontera le Havre AC à 19h00 sur DAZN. La journée se clôturera à 21h00 avec Angers SCO qui recevra l’Olympique Lyonnais en direct sur DAZN.

Enfin, le dimanche 8 décembre 2024, plusieurs matchs intéressants sont programmés. À 15h00, RC Lens jouera contre Montpellier Hérault SC et RC Strasbourg Alsace affrontera Stade de Reims, tous deux diffusés sur DAZN. À 17h00, le FC Nantes recevra le Stade Rennais FC et Strasbourg jouera contre Reims. Le clou du spectacle de la journée sera à 20h45, avec le match AS Saint-Étienne – Olympique de Marseille, une affiche très attendue entre les deux clubs historiques

Programme de la 14e journée de Ligue 1

Vendredi 6 décembre 2024

19h00 : LOSC Lille – Stade Brestois 29 : 3-1 (sur DAZN)

: LOSC Lille – Stade Brestois 29 : (sur DAZN) 21h00 : AJ Auxerre – Paris Saint-Germain : 0-0 (sur DAZN)

Samedi 7 décembre 2024

17h00 : AS Monaco – Toulouse FC (sur beIN SPORTS 1)

: AS Monaco – Toulouse FC (sur beIN SPORTS 1) 19h00 : OGC Nice – Havre AC (sur DAZN)

: OGC Nice – Havre AC (sur DAZN) 21h00 : Angers SCO – Olympique Lyonnais (sur DAZN)

Dimanche 8 décembre 2024