OM : La priorité du mercato hivernal dévoilée !

Le recrutement estival de l’Olympique de Marseille a été encensé par beaucoup en début de saison pourtant les premiers mauvais résultats soulignent les manques criants de cet effectif…

L’Équipe rapporte que l’état major olympien planche déjà sur le mercato hivernal et aurait notamment ciblé le poste de latéral droit. Même si Murillo et Lirola présents dans l’effectif sont des latéraux droits de formation, ils ne semblent pas totalement convaincre en interne…

Un premier nom a déjà émergé cette semaine…

L’OM vise Bright Osayi-Samuel (libre en juin prochain)

Selon les informations rapportées par la presse turque et relayées par But !, l’Olympique de Marseille s’intéresserait en effet à Bright Osayi-Samuel, latéral droit nigérian évoluant actuellement à Fenerbahçe. Le joueur de 26 ans a connu des pépins physiques cette saison, disputant seulement neuf matchs sous la direction de José Mourinho. Lors de cette période, il a délivré une passe décisive. Son contrat avec Fenerbahçe arrive à son terme en juin 2025, ce qui pourrait permettre à l’OM de le recruter à un prix plus abordable en janvier. Selon Transfermarkt, sa valeur actuelle est estimée à 8 millions d’euros.

Il est également à noter que le RC Lens suit de près la situation de Bright Osayi-Samuel, l’international nigérian ayant déjà accumulé 18 sélections avec son équipe nationale. Le recrutement d’un joueur polyvalent qui peut jouer également au poste de milieu de terrain pourrait donc être une solution intéressante pour Marseille afin de renforcer son secteur défensif sur les côtés.

