Ex OM : Que devient Lucas Silva ?

Olympien à 33 reprises entre 2015 et 2016, qu’est devenu l’international espoir brésilien Lucas Silva ?

Âgé de 21 ans lors de son arrivée en provenance du Réal Madrid, le jeune talent brésilien, débarque à Marseille en prêt pour confirmer les grosses attentes placées en lui après avoir été recruté par les mérengué 13M d’euros quelques mois auparavant. Lors de la saison 2015-2016, il réalise des performances assez décevantes sur le plan personnel et se fondra dans la masse d’un catastrophique OM qui finira à la 13ème place du championnat. Il finira sa ainsi cette saison avec 33 apparitions, sans inscrire le moindre but ni délivré la moindre passe décisive.

Problèmes cardiaques, arrêt de carrière et retour au brésil…

À l’été 2016, alors qu’il était sous le point de prêter à nouveau par le Réal mais cette fois ci du côté du Sporting Portugal, le jeune brésilien se voit détectée une insuffisance cardiaque lors de la visite médicale. Une découverte qui annulera le prêt et à la suite de laquelle on a cru que le madrilène déciderait de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Cependant, moins d’un an après ce difficile épisode et une remise en forme contrôlée, il fera son retour sur les terrains du côté de Cruzeiro, le club qui l’avait vendu au Réal. Lors de ce prêt d’un an et demi, il se remettra rapidement dans le rythme de la compétition et disputera 98 matchs pour deux buts et 6 passes décisives.

Saudades desse Lucas Silva pic.twitter.com/MxdWLKDiwZ — Cruzeiro Comics (@CruzeiroComics) October 26, 2024

Cadre au Brésil

Après une courte période sans club entre septembre 2019 et janvier 2020, le brésilien s’engagera de nouveau au brésil, du côté de Grêmio où il deviendra un solide cadre de l’équipe en disputant pas moins de 150 matchs en trois ans. Depuis l’été 2023, l’ancien madrilène a de nouveau fait son retour à Cruzeiro duquel il est toujours aujourd’hui un élément majeur.

a lire aussi : Ligue 1 : Lens et Monaco accrochés… le programme TV complet du reste de la J15 !