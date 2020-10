Ex OM / Rami : « Pamela Anderson a voulu me fracasser » !

A la fin de son aventure à l’Olympique de Marseille, Adil Rami a aussi dû gérer sa séparation avec Pamela Anderson, qui a été très médiatisée. Le défenseur en a souffert.

Dans un entretien accordé au Figaro, Adil Rami s’est exprimé sur son licenciement de l’Olympique de Marseille, ses relations avec Rudi Garcia, Didier Deschamps…

Pendant deux ans j’ai souffert, on a menti à mon égard

Il a également été questionné sur sa séparation avec Pamela Anderson qui a été très médiatisée en France et aux USA. L’ancien joueur de l’OM en a souffert.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Cet ancien de Liverpool voit ce Marseillais exploser en Premier League

Au début de ma carrière, je voulais ‘choper’ des filles tous les week-ends, je jouais avec cette image de play-boy. Mais l’âge et la maturité m’ont fait dire stop. C’est une des erreurs que ne doivent pas commettre les jeunes, mais c’est très difficile car tu entres dans un monde avec plein de tentations. Pamela Anderson? Je sais ce qu’elle a voulu faire en m’accusant de ça (…) Elle a voulu me fracasser, notamment sur ma collaboration avec l’association de défense des femmes battues. Elle n’a jamais porté plainte, car rien de tout cela ne s’est passé. Pendant deux ans j’ai souffert, on a menti à mon égard. J’ai des vidéos et photos qui peuvent infirmer ce qu’elle a avancé. C’est du passé maintenant et je ne veux plus être associé à elle. C’est pour ça que je n’ai pas porté plainte. C’est une leçon. »

Adil Rami – Source : Le Figaro (14/10/20)