Ex-OM : Ribalta proche de retrouver un club ?

L’ancien directeur sportif olympien Javier Ribalta serait en passe de retrouver un club, quelques mois après son départ de Marseille.

Après un peu plus d’un an à l’OM, l’ancien bras droit de Longoria pourrait retrouver un club très prochainement. En effet, le Betis recherche un directeur sportif suite au départ de Ramon Planes en Arabie saoudite. Les négociations devraient être entamées dans les prochains jours.

Javier Ribalta en passe de retrouver un club https://t.co/8VIkTbdWOv — Foot Mercato (@footmercato) January 18, 2024

Pour rappel Ribalta avait décidé de quitter le club le 11 Octobre. La raison : il avait très mal vécu cette réunion houleuse entre les groupes de supporters et les dirigeants olympiens le 18 septembre dernier. Son départ succédait celui de son ami et entraîneur de l’OM au début de saison Marcelino, le 20 septembre.

Ribalta, un dirigeant instable ?

Suite à son départ de la Juventus en 2017, le directeur sportif espagnol a enchaîné Manchester United, le Zénith Saint-Pétersbourg, Parme et l’OM en 5 ans. Si on a pas besoin de présenter ses talents de recruteur ainsi que son réseau, on peut cependant mettre en doute sa capacité à s’inscrire sur le long terme dans un projet.