Ex OM : Ribéry en larmes pour ses adieux !

Ce samedi ont eu lieu les adieux de Franck Ribéry aux terrains… Des larmes, des applaudissements et forcément beaucoup d’émotion.

Ce fut une semaine chargée pour Franck Ribéry qui a annoncé l’arrêt de sa carrière professionnel. L’attaquant qui jouait pour la Salernitana a fait ses adieux à ses supporters ce samedi avant le match à domicile contre Spezia. Forcément, il y a eu des larmes, des applaudissements des supporters et beaucoup d’émotion pour la dernière de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

Gêné par des blessures aux genoux ces derniers mois, Franck Ribéry n’a pas pu honorer son contrat avec la Salernitana . Ce dernier vient de publier sur les réseaux sociaux un message traduit en anglais, allemand et italien : « Le ballon s’arrête mais pas mes sentiments pour lui. » Il est accompagné par une vidéo.

« Le moment est venu pour moi d’arrêter le football. Aujourd’hui, malgré les efforts consentis ces trois derniers mois, la douleur à mon genou n’a fait qu’empirer et les médecins sont formels. Je n’ai plus le choix, il faut que j’arrête de jouer. » Franck Ribery – source : Twitter (21/10/2022)

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨

Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE

