Mercato OM : « La valeur de Thauvin sur le marché des transferts est bien inférieure à 40M€ »

L’ancien joueur du PSG reconverti en agent de joueur, Pierre Ducrocq a donné son sentiment sur la situation de Florian Thauvin (27 ans). Ce dernier a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de quitter l’OM en fin de saison.

Sur les ondes de RMC l’agent de joueur Pierre Ducrocq a donné son avis sur le dossier épineux Florian Thauvin. L’attaquant de l’OM est sous contrat jusqu’en 2021 avec le club marseillais. Il ne souhaite pas quitter Marseille en fin de saison et pourrait ainsi partir libre dans un an.

pas certain que l’OM puisse obtenir plus que 25 m€ pour Thauvin cet été

« Je pense qu’à ce jour, la valeur de Florian Thauvin sur le marché des transferts est bien inférieure à 40 millions d’euros. Selon moi, après son année blanche, je ne suis pas certain que Marseille puisse en obtenir plus que 20 à 25 millions d’euros cet été. Je ne pense pas que cela partira beaucoup plus au-dessus à moins qu’il flambe à nouveau en fin de championnat. Après 25 millions, c’est déjà ça pour l’OM. Mais l’air de rien, cette grande coupure liée au coronavirus va niveler son retour. Car tout le monde va devoir faire une préparation. Finalement pour lui, c’est quelque chose qui va lui permettre de revenir de façon plus indolore que s’il était revenu en plein championnat. » Pierre Ducrocq – Source: RMC Sport