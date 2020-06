Mercato Ex OM : Rien ne va plus pour Balotelli ?

Mario Balotelli a décidé de retourner en Italie, à Brescia l’été dernier. Une expérience décevante pour le buteur italien, qui devrait quitter le club au prochain mercato estival…

Après son départ de l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli a retrouvé un club en Italie à Brescia, dans la ville où il a grandi. Ce qui devait être une aventure tout à fait particulière s’est transformé en cauchemar pour les deux parties. Le buteur italien a de nouveau séché l’entrainement, et ne semble plus vouloir porter le maillot de Brescia. Récemment des rumeurs faisaient part d’un intérêt de Flamengo au Brésil pour l’international italien. Les relations avec son président sont tendues, et ce dernier regrette d’avoir recruté Mario Balotelli qui sera libre cet été.

Mario Balotelli est une déception– cellino

« Mario Balotelli est une déception. J’espérais que l’air italien et que son désir pour la Nazionale lui feraient du bien. Mario est un gars particulier. Mais il est également acquis qu’il n’est plus avec nous dans sa tête » Massimo Cellino— Source: RMC Sport