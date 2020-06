Mercato concurrent OM: Gerard Lopez affirme que ce joueur très convoité va rester à Lille

Alors que le football français connait certaines difficultés économiques, Gerard Lopez a affirmé que Renato Sanchez ne partira pas du LOSC la saison prochaine…

Le LOSC a recruté l’été dernier le milieu de terrain portugais, Renato Sanchez. La président lillois affirme qu’il a reçu une offre pour son joueur mais que ce dernier va rester à Lille l’année prochaine.

Il s’est exprimé au micro de l’After Foot sur RMC:

J’ai une offre pour Renato Sanches– Lopez

« Là j’ai une offre sur la table pour Renato Sanches mais je ne veux pas qu’il parte. Je pars du principe que le club a l’ambition d’être européen chaque saison et je garderai des joueurs. Je l’ai déjà fait pour Pépé, j’ai envie de garder Renato Sanches une saison en plus alors que j’ai des offres qui me permettraient de le vendre pour beaucoup d’argent mais j’ai une ambition. Après, le modèle du football français, quand vous avez un club qui a une certaine taille, c’est que vous devez passer par cette case-là. C’est pas Gérard Lopez qui l’a inventé, la seule chose que j’ai fait, c’est en parler et monter un club qui essaie de bien faire cela. »