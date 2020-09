Ex OM : Riolo prend la défense des supporters marseillais et de Bielsa !

Ce jeudi sur CNews, Daniel Riolo a eu un violent échange avec Pascal Praud sur les raisons qui poussent les supporters marseillais à aimer Marcelo Bielsa… Le journaliste de RMC a pris la défense des suiveurs de l’OM !

Daniel Riolo a pris la défense des supporters de l’Olympique de Marseille. En plein échange avec Pascal Praud sur les raisons qui poussent les supporters marseillais à aimer Marcelo Bielsa, le journaliste de RMC n’a pas hésiter à monter au créneau.

Vous êtes en train d’insulter les supporters de l’OM et l’intelligence de Bielsa — RIOLO

L’animateur affirme que « Les Marseillais aiment Bielsa par démagogie pure car il était en survêtement sur sa glacière, c’est un démagogue », ce qui n’a pas du tout plu à Daniel Riolo.

A LIRE AUSSI : Ex OM : Bielsa prolonge l’aventure en PL et s’invite sur les murs de Leeds !

« Vous plaisantez ? Vous êtes en train d’insulter les supporters de l’OM et l’intelligence de Bielsa. C’est un homme qui est fascinant car il a un discours, car c’est un intellectuel et car il donne de l’émotion aux gens. Vous ne connaissez pas le personnage, lisez sur Bielsa et vous changerez d’avis »

Daniel Riolo – Source : CNews (10/09)