Ex OM : Bielsa prolonge l’aventure en PL et s’invite sur les murs de Leeds !

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa, a annoncé en conférence de presse qu’il restait à Leeds la saison prochaine. Un ouf de soulagement pour les supporters anglais qui redoutaient son départ…

En fin de contrat avec le promu en Premier League, Leeds United, Marcelo Bielsa laissait planer le doute sur son avenir depuis quelques semaines. C’est désormais officiel, « El Loco » officiera bien sur le banc des Peacocks la saison prochaine. C’est l’intéressé lui même en question qui l’a annoncé, ce jeudi, en conférence de presse. « Je travaillerai la saison prochaine à Leeds United. Tout a été réglé et il est certain que je serai ici la saison prochaine. » Une bonne nouvelle pour les supporters, quand on sait que l’Argentin n’a pas fait long feu dans les anciennes formations où il est passé (Marseille, une saison, et Lille, une demi-saison).

Un premier gros choc attend Bielsa samedi

L’Argentin sera bien aux commandes du promu ce weekend, lors de la reprise du football anglais. Et quelle rencontre pour un retour en première division ! Leeds United se rend à Liverpool pour y défier tout simplement ce qui se fait de mieux en Angleterre. Un match dans le match pour les entraîneurs, puisque Marcelo Bielsa retrouvera un autre métronome du ballon rond : Jürgen Klopp.

Leeds s’accapare l’Argentin

Bielsa a encore frappé ! « El Loco » a bénéficié, pour son titre de Championship (deuxième division anglaise), d’une fresque sur les murs de Leeds. Une initiative de la ville qui s’est associée avec les supporters et des artistes pour réaliser ces jolis dessins. Sur la photo ci-dessous, on peut voir l’ancien entraîneur de l’OM représenté tel un dieu, avec un message fort écrit en espagnol : « marchons ensemble ». Décidément, il n’y pas que les supporters marseillais qui sont tombés amoureux de Bielsa…

https://twitter.com/lufctrust/status/1302999025889751047