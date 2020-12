Ex OM : Riolo s’emporte et fracasse Garcia !

Rudi Garcia n’a pas laissé un souvenir impérissable auprès des joueurs de l’OM. Dimitri Payet l’avait clairement rappelé avant d’affronter Lyon la saison dernière. Le technicien officie à Lyon où sa relation avec Juninho n’est pas au beau fixe. De quoi énerver le journaliste Daniel Riolo…

Autour d’un débat concernant Aouar, Daniel Riolo a pointé du doigt le comportement de Rudi Garcia qui selon lui ne pense qu’à lui et à la suite de sa carrière.

Garcia est toujours contre tout le monde, il ne pense qu’à sa gueule — Riolo

« Il fait ses petits calculs, Garcia a toujours été comme ça. Pourquoi ça se termine toujours mal. Garcia ne voulait même pas que Juninho sanctionne Aouar. Donc il va contre Juninho. Qu’est ce que tu vas envoyer Depay aller voir Juninho pour faire annuler la sanction. Mais ferme là, reste à ta place tu es l’entraineur. Et en plus c’est lui qui lui trouve l’excuse, va dire dans les médias que le terrain était pourri et que je ne voulais pas que tu te blesses. Il est toujours contre tout le monde, il ne pense qu’à sa gueule. Pourquoi les joueurs après en disent majoritairement du mal ? Garcia fait sa petite tambouille, il veut la meilleure place au classement, il sait qu’il n’est plus là la saison prochaine. Parce qu’il veut se recaser et c’est un autre club qui se fera berner en le recrutant. » Daniel Riolo – source : RMC (30/11/2020)