Ex OM: Rolando sous le charme de ce marseillais !

Joueur de l’OM entre 2015 et 2019, Rolando a confié être tombé sous le charme de Boubacar Kamara. Dans une interview accordée à RMC, il est revenu sur les performances du jeune marseillais…

Le défenseur portugais a vu Boubacar Kamara intégrer le groupe pro lorsqu’il était joueur de l’OM. Une belle découverte pour Rolando, il prédit un très grand avenir au minot :

Il va être un grand joueur– Rolando

« Ce gamin est un phénomène. Quand il a commencé à s’entraîner avec nous, il avait 15 ans. Et dès le premier jour, j’ai dit: « Non mais ce petit, là, va être un grand joueur. » Il est le genre de défenseur central que j’aime. Il est bourré de qualités et, surtout, il travaille, il écoute. Il est hors norme. Je lui ai déjà dit: « Dans quelques années, tu m’inviteras pour aller voir tes matches en équipe de France et je pourrai dire que j’ai joué avec toi quand tu avais 15 ans. » J’en suis sûr et certain. Il est très bon, en plus d’être une bonne personne. C’est mon petit. » Rolando— Source: RMC Sport