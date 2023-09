Ex OM : Rolland Courbis, pas tendre avec Mbappé sur un point précis !

L’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Rolland Courbis, était sur RMC ce lundi et a commenté la rencontre de L’Equipe de France. Il a pris à partie Kylian Mbappé sur un point bien précis !

Kylian Mbappé est devenu le capitaine de l’Equipe de France et tente de prendre sa place de leader. Avec les Bleus, l’attaquant a récupéré le numéro 10 sur son maillot. Sur le terrain, il tente également d’imiter les grands joueurs qui ont porté ce numéro si lourd de sens autrefois.

En effet, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille était sur RMC ce lundi et s’est exprimé à ce sujet. Le consultant n’apprécie pas que Kylian Mbappé ait pris ce rôle sur le terrain et aimerait qu’il le laisse plutôt à Antoine Griezmann qui est bien meilleur dans cet exercice. Face à l’Irlande, il a tenté d’être un meneur de jeu lors de la première période et a perdu énormément de ballon.

Le numéro 10, c’est pour Pelé, Maradona, Zizou… — Courbis

« Dans sa vision des choses, (Kylian) Mbappé veut le numéro 10 alors qu’il n’a rien à voir avec le numéro 10. Kylian, ça, c’est pour Pelé, (Diego) Maradona, Zizou. Toi, tu es un autre monstre. Mais le numéro 10, ce n’est pas toi. Tu es un très grand joueur sans avoir besoin du numéro 10 dans le dos. Effectivement : un vrai meneur de jeu cherchera la meilleure passe pour un partenaire dans les trente derniers mètres adverses alors qu’un pur attaquant cherchera la faille pour tirer au but. Dans cette partie du terrain où chaque seconde compte, Kylian Mbappé doit rester au niveau des attaquants et laisser Antoine Griezmann être à la manœuvre »