Ex OM : Deschamps met encore des réserves sur Saliba

Sélectionné par Didier Deschamps, William Saliba n’a pas encore une place de titulaire dans l’esprit de l’entraîneur. Il l’explique en conférence de presse.

Il y a quelques jours, l’Equipe de France a affronté l’Irlande dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2026. Didier Deschamps avait clairement mis son onze titulaire pour ce match important du groupe B. En défense, pas de William Saliba qui était sur le banc et qui n’est entré qu’à la 73e minute pour remplacer Lucas Hernandez, le néo parisien.

Cette hiérarchisation n’est pas comprise de tous. En effet, William Saliba sort d’une saison stratosphérique avec Arsenal et semble parti pour réaliser une très belle saison avec les Gunners cette année. Pourtant l’ancien joueur de l’OM n’est qu’un plan B pour Didier Deschamps.

Le sélectionneur était en conférence de presse ce lundi avant la rencontre face à l’Allemagne en match amical. Il a répondu aux interrogations concernant la place du défenseur dans le groupe des Bleus. « William est dans une hiérarchie du moment. Vous pouviez dire la même chose d’Upamecano à un moment donné. Ce sont des joueurs habitués au très haut niveau mais il y a un palier en équipe de France. Cela ne se fait pas en claquant des doigts, justifie Deschamps devant les journalistes. À ce poste-là, il y a un très forte concurrence. »

Saliba : Je donnerai tout pour peut-être un jour devenir le meilleur défenseur du monde

Remis de sa blessure de la saison dernière et fort d’une prolongation jusqu’en 2027 à Arsenal, le défenseur international français s’est exprimé dans un entretien accordé au Daily Mail l’été dernier où il a évoqué ses grosses ambitions pour la suite de sa carrière.

« Bien sûr, j’ai la qualité pour devenir le meilleur défenseur du monde, mais cela ne veut rien dire. Il faut travailler dur pour arriver à ce niveau. Je ne suis donc pas proche de ce niveau mais je donnerai tout pour peut-être un jour devenir le meilleur défenseur du monde, a déclaré l’ancien marseillais au Daily Mail. Non, je ne suis pas surpris de m’être imposé car je savais que j’avais passé un bon moment en prêt, je savais que j’étais prêt, j’attendais juste ma chance. Je me réjouis de l’avenir avec ce club. L’avenir sera bon pour tout le monde, j’espère. Ce ne sera pas facile mais nous allons travailler dur pour cela et je sais que le club sera de retour au très, très haut niveau. Nous devons tout faire pour gagner tous les titres possibles ».