Ex OM : Rudi Garcia bientôt de retour en Ligue 1 ?

Après une nouvelle humiliation subie face à Reims (5-0), Vladimir Petkovic est sur la sellette du côté de Bordeaux. Parmi les entraîneurs ciblés pour le succéder figure Rudi Garcia.

Plus rien ne va du côté des Girondins de Bordeaux. Ce week-end, les Bordelais ont subi une nouvelle humiliation par le Stade de Reims (5-0). Une nouvelle déconvenue qui pourrait coûter cher à Vladimir Petkovic, en place sur le banc bordelais depuis le début de la saison. Avec ce résultat, Bordeaux pointe à la 19e place du classement juste devant Saint-Étienne. À en croire les informations révélées par Foot Mercato, les dirigeants des Girondins penseraient même à s’en séparer prochainement.

Rudi Garcia pour remplacer Vladimir Petkovic ?

En effet, l’ancien sélectionneur de la Suisse n’est pas assuré d’être sur le banc pour la prochaine rencontre. Et Foot Mercato révèle qu’Admar Lopes et Gérard Lopez réfléchissent à plusieurs noms pour le remplacer. Parmi eux, on y retrouve David Guion, Lucien Favre et Rudi Garcia.

A lire aussi : Mercato : Le PSG prêt à jouer un mauvais tour à l’OM ?

Sans club depuis son départ de Lyon, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille pourrait donc retrouver un nouveau challenge en Ligue 1. Toutefois, le technicien pourrait être difficile à convaincre. En effet, il souhaiterait diriger une équipe qui dispute la Ligue des Champions. Ce qui n’est pas le cas pour Bordeaux.

🚨Info avec @HanifBerkane : Lucien Favre 🇨🇭, David Guion 🇫🇷 , Rudi Garcia 🇫🇷 et Joao Sacramento 🇵🇹 dans la short list pour être le nouvel entraîneur de #Bordeaux.https://t.co/7mEglsOeJp — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 7, 2022

J’avais vraiment milité pour que Kamara signe son premier contrat professionnel – Rudi Garcia

Dans un long entretien accordé à la Gazzetta dello Sport en décembre dernier, Rudi Garcia avait été interrogé au sujet de Boubacar Kamara. En effet, l’ancien technicien est également passé par la Roma. Il en a profité pour exprimer son ressenti sur la situation de Boubacar Kamara.