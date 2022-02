Mercato : Le PSG prêt à jouer un mauvais tour à l’OM ?

C’est un joueur qui commence à attirer pas mal de club en Europe, d’autant qu’il sera libre de tout contrat à l’issue de la saison. Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé avec l’OM, le milieu de terrain serait aussi suivi de près par le PSG.

L’incertitude règne toujours sur son avenir. Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille qui expire en juin prochain, Boubacar Kamara se dirige vers un départ libre. En Europe, plusieurs écuries suivent sa situation avec attention. Parmi elles, l’AC Milan et la Roma reviennent avec insistance ces derniers mois.

Le PSG entre dans la danse pour Kamara ?

Par ailleurs, une autre équipe serait entrée dans la danse pour attirer Boubacar Kamara l’été prochain. À en croire les informations révélées par MilanNews24, ce serait désormais le Paris Saint-Germain qui s’intéresserait au milieu de terrain olympien.

Si le fait qu’il n’a toujours pas prolongé est peu apprécié par certains supporters de l’OM, une signature chez le club ennemi le serait encore moins. Au club depuis ses cinq ans, il semble toutefois difficile à croire que Boubacar Kamara pourrait être intéressé par une arrivée chez le club de la capitale. Le milieu de terrain semblait être la priorité de la Roma l’hiver dernier mais il est finalement resté et il ira au bout de son contrat.

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter – Longoria

Aujourd’hui, malgré les différentes propositions de l’OM pour le prolonger il semble difficile à croire que l’avenir de Boubacar Kamara s’écrira du côté de Marseille lors du prochain exercice. En conférence de presse, Pablo Longoria avait tout de même tenu à noter le respect mutuel entre le club et le joueur.

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)