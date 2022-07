Ex OM : Sakai annonce la couleur avant d’affronter le PSG !

Paris est au Japon pour sa préparation et va affronter les Urawa Red Diamonds samedi à 12h. Ils vont retrouver un certain Hiroki Sakai, qui les attend de pieds fermes.

Hiroki Sakai, l’ancien marseillais, retrouvera l’éternel rival de l’OM ce week-end, lors d’un match de pré-saison. Le latéral droit japonais qui a joué 184 matches avec l’OM entre 2016 et 2021, connaît bien la rivalité entre les deux clubs et a lancé les hostilités sur le site internet de son club. L’international japonais (70 sélections 1 but), joueur cadre de sa nouvelle équipe, aura à cœur de faire un grand match face à Paris.

J’ai hâte de les affronter – Sakai

« Bien sûr, Paris est une grande équipe. Mais je ne peux pas la regarder avec admiration. Parce que l’OM et le PSG sont des rivaux. J’ai envie de faire un bon match. Quand j’étais à Marseille, nous devions toujours gagner contre eux, et c’était pareil pour Paris. Cette fois, ce ne sera pas une rencontre officielle, mais j’ai joué pour l’OM et j’ai donc hâte d’affronter Paris. » Hiroki Sakai Source : Site officiel d’Urawa Red Diamonds (22/07/2022)