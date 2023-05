Ex OM : Saliba ne fait pas l’unanimité en Angleterre et se fait détruire par une légende de PL

Impérial en début de saison avec Arsenal avant sa lourde blessure qui l’a éloigné des terrains depuis le mois de mars, William Saliba n’a pas été épargné par Jamie Carragher.

De retour en Premier League après un prêt très concluant à l’Olympique de Marseille, William Saliba est devenu l’une des pièces maitresses de Mikel Arteta. Seulement, le défenseur français s’est blessé il y a quelques semaines et ne peut plus être aligné par le coach espagnol. Depuis, le club londonien a du mal en championnat et a même perdu sa place de leader au profit de Manchester City.

Cette idée qu’ils n’encaissaient pas de buts avec Saliba en défense centrale est un mythe

Pour Jamie Carragher, l’international français était loin d’être le joueur parfait que tout le monde définissait. « Défensivement, c’est là que le bât blesse à Arsenal. Quand vous pensez aux vainqueurs de titres, vous passez par des joueurs à mon poste : Vincent Kompany, Virgil van Dijk, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Jaap Stam, John Terry. Quand je regarde les défenseurs centraux d’Arsenal, je ne pense pas qu’ils aient encore l’un d’entre eux, même si Saliba pourrait le devenir. (…) Cette idée qu’ils n’encaissaient pas de buts, ou qu’ils étaient vulnérables, avec Saliba en défense centrale est un mythe, a lâché l’ancien international anglais. Je pense qu’il a le potentiel pour devenir un Virgil van Dijk, un Vincent Kompany ou un Rio Ferdinand, ce genre de personnage en défense centrale. (…) Je ne dis pas qu’il n’aurait pas fait une énorme différence dans la deuxième partie de la saison. Il l’aurait fait, car il est meilleur que Rob Holding, il est meilleur que Kiwior, il n’y a pas de doute. Mais il commettait encore des erreurs qui conduisaient à des buts »

Une légende d’Arsenal envoie un message fort à Saliba

L’ancienne légende d’Arsenal, Nwankwo Kanu, s’est exprimé au sujet de l’avenir de plusieurs éléments du club anglais pour le mercato. Si certains sont pistés par de grands clubs européens, le Nigérian espère qu’ils resteront pour marquer l’histoire du club !

« Il faut qu’ils grandissent ensemble. La saison prochaine, Arsenal fera son grand retour en Ligue des champions. Ils veulent y concourir et avoir leur mot à dire. Si cette équipe reste dans son ensemble, avec l’ajout de quelques joueurs expérimentés, elle restera compétitive et continuera de grandir. Restez ensemble pour grandir ensemble, a lancé l’ancien attaquant des Gunners à bettors.ng. Ce sont de purs jeunes joueurs extrêmement talentueux qui s’identifient de manière fantastique au club. Tous ces joueurs peuvent marquer une époque à Arsenal »