Ex OM : Pourquoi on a aimé Saliba…

Après une saison à Marseille, William Saliba fait les beaux jours d’Arsenal où il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs d’Angleterre. Dans DFM, Julien Ronca loue la mentalité de gagneur de l’international français.

Plus les semaines avancent, plus William Saliba se rapproche d’un titre de champion d’Angleterre qui semble promis aux Gunners depuis le début de l’année. Pour sa première saison depuis son retour en Angleterre, l’international français s’est affirmé et est aujourd’hui considéré en Angleterre comme l’un des meilleurs défenseurs de Premier League. Sur le plateau de Débat Foot Mondial, le journaliste Julien Ronca a salué la détermination et le mental de l’ancien marseillais.

À LIRE AUSSI : OM : Les commentaires de Thauvin sur l’équipe de Tudor…

À Marseille, il était aimé parce qu’il voulait gagner

« C’est un joueur qui montre de l’envie. À Marseille, on l’a aimé parce qu’il montrait qu’il avait envie de gagner. Il a gagné la Coupe Gambardella avec Saint-Étienne, on voit sur les images qui ont tourné sur les réseaux que c’est le taulier. C’est un vainqueur. Il est arrivé à l’OM, il a tout de suite montré qu’il voulait gagner. C’est la même chose depuis qu’il est à Arsenal. Ce sont des joueurs qui font gagner une équipe. Les joueurs, aussi bon soit-il, s’ils n’ont pas envie de gagner, ils ne gagneront pas. Saliba doit se dire qu’il peut gagner des titres à Arsenal et que s’il vient à partir un jour, il pourra gagner des titres dans un autre club. Il veut des trophées. » Julien Ronca – source : Football Club de Marseille (23/03/2023)

Je suis revenu à Arsenal pour m’imposer

« Je suis revenu ici pour m’imposer donc ça fait plaisir de bien commencer la saison. On a fait un très bon début de saison jusqu’au match contre Manchester, mais on reste premier. D’un point de vue personnel, c’était mieux pour moi d’aller en prêt pour jouer, faire des erreurs, apprendre. Je suis revenu plus fort et avec de nouvelles ambitions. Ces expériences m’ont prouvé que le football était compliqué, mais qu’il ne fallait jamais baisser les bras et croire en soi.(…) La Coupe du monde, c’est un rêve. Quand tu es appelé pour la première fois, tu n’as qu’une envie, c’est d’y être à chaque rassemblement. Honorer son pays, c’est quelque chose d’incroyable. Après, ça ne dépend pas que de moi, mais en étant performant à Arsenal, j’ai des chances d’y être même si ça ne garantit rien. Il y a beaucoup de défenseurs dans ce pays. En tout cas, je vais tout faire pour y être. » William Saliba – Source : Canal + (21/09/2022)