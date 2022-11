Ex OM : Sampaoli ne décolère pas contre le Qatar

Quelques jours après avoir poussé un énorme coup de gueule contre la Coupe du Monde au Qatar, Jorge Sampaoli ne décolère pas. En conférence de presse, il a répété son coup de gueule !

L’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, n’a pas caché son agacement envers la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar le 20 novembre prochain.

Ce que je dis peut générer 24 heures de polémique, mais cela n’a aucune importance — Sampaoli

Ce samedi en conférence de presse avant le dernier match du FC Séville avant la trêve, l’ex entraîneur de l’OM en a rajouté une couche contre cette décision de la FIFA d’avoir orgnanisé cette compétition au Qatar.

« Bien souvent, la FIFA dit lutter contre le racisme, l’inégalité des sexes… mais quand il y a des intérêts économiques, tout cela disparaît. C’est considéré comme quelque chose de normal, tout sera sûrement normal lors du Mondial et rien ne se passera. Comme la guerre. Tout le monde a une opinion, mais personne ne s’unit pour faire en sorte que cela n’arrive pas. Ce que je dis peut générer 24 heures de polémique, mais cela n’a aucune importance. Nous allons assister à une Coupe du monde où il y a des ghettos pour les femmes et où c’est considéré comme normal. Tout se passe très vite parce que nous avons besoin que tout se passe vite pour avoir d’autres informations. Et personne ne se bat pour quoi que ce soit. Si nous nous étions unis et avions arrêté les championnats pour que cela ne se joue pas au Qatar, cela aurait été quelque chose. Mais le fait que je dise que ce n’est pas bien de jouer la Coupe du monde là-bas ne va rien changer » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (12/11/2022)

Sampaoli vuelve a señalar al Mundial de Catar: 🗨️ « Vamos a ir a un Mundial donde hay gueto para las mujeres ». 📽️ @SevillaFC pic.twitter.com/i5bSUuuRwU — Relevo (@relevo) November 12, 2022

La FIFA n’a pensé qu’à l’argent et à ses affaires

« La FIFA n’a pensé qu’à l’argent et à ses affaires en déterminant que cette Coupe du monde devait se jouer dans un lieu où l’on ne devrait pas disputer une compétition de ce niveau, et à une date où l’on ne devrait pas la jouer. Ce qui va obliger à une interruption de plus d’un mois pour les compétitions de clubs. Aujourd’hui, personne n’a plus le droit de se plaindre. Les choses auraient dû être réglées bien avant. On va donc accepter la situation et en gérer les conséquences. Celles d’avant la compétition, où des joueurs risquent d’être déconcentrés. Et après le Mondial, dont on ne sait pas dans quel état certains vont revenir. Tout cela ne concerne pas, évidemment, que Séville, mais un très grand nombre de clubs. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (08/11/2022)