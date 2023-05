Ex OM : Six ans de prison pour cet ancien marseillais !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Sergio Contreras Pardo plus connu sous le nom de Koke a été condamné ce mardi à six ans de prison.

Passé par l’Olympique de Marseille de 2004 à 2006 Sergio Contreras Pardo dit Koke a reconnu être à la tête d’un trafic de drogue. Il faisait parvenir de la marijuana dans plusieurs pays européens. Il a été inculpé avec 17 autres personnes et a reconnu son implication dans ce réseau criminel. Il a été condamné à 6 ans d’emprisonnement. L’ancien marseillais aujourd’hui âgé de 40 ans, a pris sa retraite en 2016 après son passage à l’Aris Salonique. La procureure de la République rendra officielles les accusations ce mercredi. Elle les a déjà présentées aux accusés dans la salle d’audience ce mardi. La sentence sera émise dans les prochains jours selon le Magistrat et devrait être conforme à la peine prévue par le procureur. Celle-ci sera définitive et sans appel.

De joueur de l’OM à baron de la drogue

L’ancien footballeur professionnel risquait 16 ans de prison pour son implication dans ce réseau criminel. Cette peine a été réduite à six ans après qu’il ait reconnu les faits. Selon le ministère public, Koke dirigeait cette organisation de malfrats et était la personne chargée des opérations. C’est lui qui donnait les instructions sur les quantités de drogue à acheter, sur le prix, où emmener la marchandise et quel type de véhicule utilisait pour la transporter. Le réseau achetait sa marijuana au Maroc avant de la livrer à des transporteurs étrangers pour être ensuite acheminée dans des camions vers différents pays européens. Arrêté en 2019, Koke avait été libéré en juillet 2012 après avoir payé une caution de 15 000 euros. En 2023, c’est la fin de l’histoire pour l’ancien joueur de l’OM.