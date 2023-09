Ex OM : Soirée difficile pour Payet mais une bonne nouvelle pour Vasco de Gama !

Parti de l’OM après une conférence de presse douloureuse à regarder, Dimitri Payet a signé à Vasco de Gama. Le joueur a vécu une soirée difficile sur le terrain mais son club sort de la relégation.

L’Olympique de Marseille s’est séparé de Dimitri Payet au mois de juillet. Depuis, le numéro 10 a signé à Vasco de Gama au Brésil où il a déjà été décisif avec son équipe. Cependant ce lundi, il a vécu une soirée difficile. Le numéro 10 a été titularisé sur le côté gauche de l’attaque mais n’a pas réussi à exister dans la rencontre. Pire, le Français a dû céder sa place à la mi-temps lors de la rencontre face à l’America Mineiro. Finalement, son équipe a réussi à tenir sa cage inviolée et prend les 3 points qui lui permet de sortir de la zone de relégation.

Un conseil ? Qu’il fasse attention à son alimentation

Ricardo Gomes, dans les colonnes de l’Équipe, explique que l’international français pourrait être le joueur dont avait besoin le club de Rio. « Son arrivée, je me suis dit que c’était une très bonne idée. Pour lui, qui va découvrir un nouveau football, une nouvelle culture, et pour le club, qui a besoin d’un crack de son envergure pour se sauver. Franchement, j’adore ce mariage ! Payet est un joueur très habile. Il va se régaler et il va séduire les supporters. », se réjouit l’ancien technicien des Girondins de Bordeaux.

Il émet quand même quelques interrogations sur la venue de l’ex-olympien. « Le plus compliqué, c’est de jouer tous les trois jours. Il ne doit pas y être habitué. En plus, les voyages sont longs, fatigants, et les pelouses toujours différentes. Sinon, je pense qu’il va être surpris par l’accueil des supporters. Les Vascainos ne sont pas qu’à Rio, ils sont dans tout le Brésil. À chaque déplacement, ils seront là. Ils sont aussi chauds que les Marseillais. Il va découvrir un club historique, différent des autres. » , prévient Ricardo Gomes à l’Équipe. Il chambre aussi le milieu offensif en le mettant en garde de ne pas trop profiter de la cuisine brésilienne. « Un conseil ? Qu’il fasse attention à son alimentation ! Ici, la culture gastronomique est différente. Il y a de très bons restaurants, des churrascarias, et il devra faire attention à ne pas prendre de poids (rire). »