Ex OM : Son procès ce mercredi, Benjamin Mendy risque très gros !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco, Benjamin Mendy, risque très gros lors de son procès ce mercredi. L’ex international français pourrait prendre plus d’une dizaine d’années de prison en Angleterre.

Accusé de huit viols et d’une agression sexuelle, Benjamin Mendy vera son procès s’ouvrir ce mercredi après sa mise en détention il y a plus d’un an. Depuis, son dossier s’est même aggravé comme l’explique RMC dans son article publié dans la matinée. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a reçu d’autres accusations et risque donc une peine plus forte.

La radio française a contacté un avocat anglais, Me Richard Furlong. Ce dernier explique que la peine de prison peut dépenser sans problème la dizaine d’années. En revanche, il ne pense pas qu’il atteindra la prison à vie comme le prévoit la procédure anglaise pour ce type d’affaires.

« Je dirais que s’il était reconnu coupable de tout après un procès, il est probable d’envisager une peine de prison à deux chiffres, mais c’est très spéculatif. La peine totale doit être proportionnée. Le fait que quelqu’un ait commis 8 infractions sera utilisé pour augmenter la peine totale de 10 ans dans la fourchette de l’infraction, et peut-être en dehors de la fourchette. Ainsi pour 8 infractions, la peine peut être portée à 13 ou 14 ans » Richard Furlong – Source : RMC Sport (10/08/22)

Mendy ne risque pas que de la prison

Benjamin Mendy ne risque pas seulement une peine de prison conséquente… En cas de condamnation, il aura également « une obligation de notifier à la police son lieu de résidence, tous ses déplacements, pour les vacances par exemple », a ajouté Richard Furlong pour RMC. Il serait donc dans les « Sex offenders register » en Angleterre qui recense les personnes condamnées pour des affaires sexuelles et ce pour la vie.