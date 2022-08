Mercato OM : Le plus gros salaire du club n’est celui auquel on pense…

L’Olympique de Marseille a confirmé hier soir un accord de principe avec Alexis Sanchez. L’international Chilien signera un contrat de deux deux ans avec le club marseillais après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale. L’ancien joueur du Barca et de l’Inter ne sera toutefois pas le plus gros salaire de l’effectif…

Hier soir, le peuple marseillais a accueilli en Rock Star l’ancien joueur de l’Inter et d’Arsenal Alexis Sanchez. Plus d’un millier de supporters marseillais étaient en effet présents pour acclamer l’attaquant chilien à l’aéroport de Marignane dans une ambiance de folie. Quelques minutes plus tard le club olympien confirmait qu’un accord de principe avait été trouvé avec le joueur et qu’il signera ce mercredi son contrat après avoir passé la traditionnelle visite médicale.

Sanchez devrait signer un contrat de deux ans (1 + 1 en option selon les sources). Il devrait percevoir un salaire de 4 millions d’euros bruts par saison hors bonus. L’international Chilien percevra également une prime à la signature après s’est libéré de son contrat avec l’Inter. Mais selon les informations du journal l’Equipe, Sanchez ne sera pas le plus gros salaire de l’effectif marseillais. C’est une autre recrue estivale qui culmine en haut de ce classement.s’agit de Jordan Veretout qui s’est engagé avec l’OM la semaine dernière en signant un contrat mirifique précise le quotidien sportif.