Ex OM : Tapie sort du silence après son agression !

Agressés ce samedi soir par quatre personnes venus les cambriolés, Bernard Tapie et sa femme ont vécu une soirée d’horreur. L’ancien président de l’OM s’est exprimé à ce sujet dans une interview donnée à Libération.

Ce dimanche matin, c’est avec grande surprise et horreur que les supporters de l’Olympique de Marseille ont appris que Bernard Tapie et sa femme ont été cambriolés et agressés à leur domicile.

Ils ont frappé ma femme à coups de poing dans la gueule, moi attaché sur une chaise — TAPIE

Ce mardi, l’ancien président du club s’est exprimé à ce sujet dans une interview donnée à Libération… Il revient sur cette soirée qui l’a profondément marquée.

« Comment je vais? Comme ci, comme ça. C’est un peu dur à encaisser, mais cela va passer. J’aurai peut-être un peu de séquelles pour ma tumeur au cerveau, suite au coup de matraque reçu sur la tête. Les médecins me le diront dans deux jours. La scène a duré quarante-cinq minutes. Ils ont frappé ma femme à coups de poing dans la gueule, moi attaché sur une chaise. Elle criait. J’ai subi cet épisode comme si je recevais personnellement les coups. Ils étaient violents pour deux raisons : 1) ils étaient sûrement déçus de ce qu’ils ont pu dérober sur place, pas à la hauteur de leurs espérances 2) pour le simple plaisir de nous faire du mal. Ils étaient quatre, casqués, cagoulés, bottés. Des types sacrément chevronnés. Mais ça aurait pu finir beaucoup plus mal… » Bernard Tapie – Source : Libération (06/04/21)