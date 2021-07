Ex OM: Le niveau de Thauvin commence (déjà) à inquiéter au Mexique…

Auteur d’une prestation calamiteuse ce jeudi matin face au Mexique avec la France olympique, Thauvin ne commence pas de la meilleure des manière sa compétition. Désormais joueur des Tigres, sa copie a inquiété dans son nouveau pays de résidence…

La prestation catastrophique de Thauvin ce jeudi n’est pas passée inaperçue au Mexique. Incapable de passer son vis-à-vis une seule fois, l’ancien marseillais a été dans le dur. Le pire ? Son adversaire du jour dans son couloir, était Erick Aguirre, latéral de du CF Monterrey, le club rival des Tigres. Selon ABC Mexique, le Français a été la cible de plusieurs moqueries sur les réseaux sociaux…

Son entraineur n’a pas hésité à prendre sa défense :

« S’il avait fait un mauvais match, j’aurais été d’accord , mais ils en ont mis quatre à France. Ce n’est pas comme si Florian avait raté trois occasions de but ou s’il n’avait pas joué du tout. L’équipe de France n’était pas ce à quoi nous nous attendions. Ici, on se laisse emporter par le match d’un joueur, mais le foot ne se joue pas individuellement » Miguel Herrera– Source: Mediatiempo (22/07/21)

Je ne me sentais pas bien à l’OM– Thauvin

Dans une interview accordée à Multimedios, Florian Thauvin a admis que ces derniers moments à l’OM fut difficile :

« Tous les jours, je voyais que Gignac était très heureux, je le voyais tous les jours sur Instagram avec le sourire. En Europe, la mentalité au niveau des clubs, des supporters et des joueurs est très différente. Il y a beaucoup d’autres choses en plus du football, c’est difficile. Ce que je veux, c’est profiter de cette opportunité et jouer au football. Je ne me sentais pas bien dans mon club (l’OM), dans ma vie. Ma vie a beaucoup changé avec l’arrivée de mon fils, donc j’avais besoin de changement. J’ai parlé avec ma femme. La vie à Marseille est bonne, mais il y a des choses que je ne pouvais plus faire comme aller à la pêche. Il y a beaucoup de pression. J’avais besoin d’un changement pour être plus tranquille avec ma femme et mon fils. (…) Nous parlions avec Milan depuis septembre, j’ai reçu l’offre de Paolo Maldini en janvier, ensuite Marseille m’a fait une grosse proposition et j’en ai reçu de Lyon, de l’Atlético de Madrid. Ensuite, les Tigres sont arrivés et tout s’est décidé… Je n’aime pas parler d’argent, je ne suis pas là pour ça, mais en France, en Espagne ou en Italie, on m’offrait également beaucoup d’argent. Si j’avais voulu jouer pour l’argent, je ne serais pas venu au Mexique, j’aurais joué en Chine ou en Arabie Saoudite. Ici, j’ai tout pour être heureux : jouer au football, les supporters, un très grand club, gagner des titres, j’ai tout ! » Florian Thauvin – Source: Multimedios (31/06/21)