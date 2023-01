Ex OM : Tigres cartonne… avec un nouveau but de Gignac ! (Thauvin oublié)

Les deux anciens Marseillais Florian Thauvin et Andre-Pierre Gignac sont aux Tigres de Monterrey au Mexique. Si le buteur a encore une fois brillé ce week-end, c’est toujours aussi compliqué pour l’ailier.

Andre-Pierre Gignac s’était offert un but et une passe décisive lors de cette victoire 3-0 des Tigres face à Santos Laguna à l’extérieur à l’occasion de la première journée du championnat mexicain. L’ancien buteur de l’OM a de nouveau marqué lors d’une large victoire 4-1 face à Pachuca (champion en titre) il y a deux jours. Si le joueur de 37 ans est toujours incontournable ce n’est pas le cas de son coéquipier Florian Thauvin. L’ailier français a une nouvelle fois était laissé sur la banc. Un retour en Europe est de plus en plus évoqué pour le champion du monde 2018.

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! ¡Monsieur Gignac! El francés le dio la ventaja a los ‘Incomparables’ tras una gran jugada. Tigres 2-1 Pachuca#LigaBBVAMX | #Clausura2023 | 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/XBRIxPK9Jl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 16, 2023

Thauvin? Cocca n’a vraiment pas l’air d’avoir confiance en lui — Diego Tonatiuh

Diego Tonatiuh, journaliste français au Mexique et auteur d’un ouvrage sur André-Pierre Gignac, nous avait expliqué la situation de Florian Thauvin aux Tigres. Plus gros salaire du club, l’ailier s’est peu à peu glissé dans la peau d’un remplaçant de luxe. Le nouveau coach, Diego Cocca, n’y est pas étranger.

« Thauvin? Il y a un nouveau coach aux Tigres, Diego Cocca,qui est argentin et qui était le coach de l’Atlas de Guadalajara et il n’a pas du tout l’air de compter sur Thauvin. Déjà avant lui, il y avait un autre entraîneur qui était le sélectionneur du Mexique, Miguel Herrera. Il avait confiance en Thauvin mais il était là par moment mais sans réellement s’imposer. Soit il n’était pas bon, soit il était blessé… Les matchs amicaux qui se déroulent depuis deux semaines, Thauvin n’est jamais titulaire. Cocca n’a vraiment pas l’air d’avoir confiance en lui. Il préfère des jeunes du centre de formation ou des joueurs qui sont là depuis plus longtemps. Il entre en jeu pendant les matchs amicaux. C’est le plus gros salaire du club. Pour moi, c’est une évidence que les Tigres vont vouloir s’en séparer sachant qu’il n’est pas du tout efficace et qu’il ne répond pas aux attentes. Il n’est pas épargné par les blessures mais ce n’est pas suffisant. Le nouveau coach n’a vraiment pas l’air de lui faire confiance, il ne l’utilise que comme remplaçant. » Diego Tonatiuh – Source : Football Club de Marseille (27/12/22)