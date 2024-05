Mercato ex OM : Tudor vs Guendouzi… c’est confirmé !

A plusieurs reprises, les relations entre Igor Tudor et Mattéo Guendouzi, anciens de l’OM, ont été remis sur la table depuis que le coach croate a signé à la Lazio. Cela se confirme et le club italien pourrait laisser le milieu filer !

Les relations tendues entre Mattéo Guendouzi et Igor Tudor auront peut-être raison du maintien du joueur dans le club italien ! En effet, comme nous l’explique Foot Mercato ce lundi, les relations entre les deux hommes ne sont pas au mieux. Plusieurs médias italiens évoqueraient un probable départ de Guendouzi cet été et la Lazio pourrait le laisser filer. Plus que des tensions hors sportive, le milieu ne correspondrait pas à ce que veut mettre en place Igor Tudor tactiquement. A voir s’il trouvera une porte de sortie !

Ces deux conditions pour que l’OM récupère un minimum de 13M€ pour Guendouzi !

Pour rappel, Matteo Guendouzi est prêté cette saison par l’OM à la Lazio, une option d’achat soumise à condition a été inséré dans le deal. Selon RMC, le milieu de terrain sera difinitvement un joueur de la Lazio si une des deux conditions est atteinte. « Soit la Lazio finit dans les dix premiers de Serie A. Pour le moment la Lazio est 7e de son championnat avec 9 points d’avance sur Monza, 11e. A cinq journées de la fin, le club entraîné par Igor Tudor a donc de grandes chances terminer dans les dix premiers. L’autre condition serait que la Lazio gagne la Coupe d’Italie et se qualifie donc pour une compétition européenne. La Lazio est mal embarquée mais encore en course pour ce trophée: demi-finale retour ce mardi à Rome face à la Juventus, après la défaite de l’aller à Turin (2-0). »

Finir dans les 10 premiers ou être européen via la Coupe d’Italie

Il y a quand même de fortes chances de voir la Lazio terminer dans les 10 premiers alors qu’il reste 5 matches de Serie A et donc faire un chèque de 13 millions d’euros à l’OM. A ce montant il faudra aussi rajouter un maximum de 5 millions d’euros de bonus, selon certains objectifs atteints ou non par le club et le joueur.