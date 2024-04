Ex OM : Tudor répond sur ses relations tendues avec Guendouzi

A plusieurs reprises, les relations entre Igor Tudor et Mattéo Guendouzi, anciens de l’OM, ont été remis sur la table depuis que le coach croate a signé à la Lazio. L’entraîneur a répondu aux rumeurs ce vendredi.

Ce vendredi la Lazio affrontait le Genoa de Vitinha. Les Romains ont pris les 3 points grâce à un but de Luiz Alberto mais sans Mattéo Guendouzi qui n’était même pas dans le groupe. Les relations tendues entre Tudor et Guendouzi étaient citées comme étant la principale raison de l’absence du milieu.

En conférence de presse après la rencontre, le Croate a répondu aux rumeurs à ce sujet. « Mattéo va s’entraîner avec le groupe demain (samedi), il sera opérationnel pour la Coupe d’Italie contre la Juventus. Il a un problème à un mollet, il n’y a rien d’autre. Mes relations avec Mattéo sont bonnes », a déclaré Tudor devant la presse. Réponse cette semaine.

Clauss priorité de Tudor ?

Selon Il Corriere dello Sport, Igor Tudor veut piocher à l’OM et renforcer un poste primordial pour lui, celui de piston. La Lazio aurait donc dans son viseur Jonathan Clauss. L’international français qui n’aura plus qu’un an de contrat en juin et qui est clairement sur le départ, pourrait venir remplacer Mattia Zaccagni et Felipe Anderson, annoncés partants. Clauss serait une des grandes priorités du mercato d’été d’Igor Tudor…

Tudor m’a vraiment fait confiance, m’a donné beaucoup de temps de jeu

Arrivé en juillet 2020 à l’OM en provenance de Dortmund, Leonardo Balerdi a fêté son 100e match sous les couleurs olympiennes avant la trêve internationale de 2023. « Beaucoup de gens ignoraient que je n’avais que 15 matches professionnels dans les jambes en arrivant ici, a confié l’argentin dans les colonnes de La Provence . C’est très bien d’avoir porté 100 fois le maillot de l’OM. Je me sens de mieux en mieux. C’est une fierté d’être le deuxième plus ancien de l’effectif derrière Valentin (Rongier), à égalité avec Pape (Gueye), a t-il ajouté.

L’international argentin a connu plusieurs entraîneurs sur le banc marseillais: André Villas Boas, Jorge Sampaoli, Igor Tudor et désormais Gennaro Gattuso. Le technicien croate l’a particulièrement marqué: « J’ai joué avec tous les entraîneurs, chacun m’a fait grandir, grâce à eux je pense que je peux jouer dans tous les championnats. Mais Tudor m’a vraiment fait confiance, m’a donné beaucoup de temps de jeu. Son système, son exigence m’ont beaucoup plu. Je savais qu’il serait resté derrière moi quelle que soit ma prestation. Il m’a toujours, toujours soutenu, même quand il y avait des doutes autour de moi. Je l’en remercie« , a affirmé le défenseur central de l’OM.