Mercato OM : Vitinha insiste !

Arrivé au mercato hivernal au Genoa, Vitinha a déjà exprimé son souhait de rester dans le club italien. L’attaquant portugais se sent bien en Italie et l’a encore exprimé dans des propos relayés par Skysports.

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Vitinha à une nouvelle fois affiché son envie de rester au Genoa la saison prochaine : « Je suis très heureux car le club m’a accueilli et m’a bien traité. J’espère pouvoir aider le groupe en marquant des buts, en faisant des passes décisives et en étant performant. C’est important pour le club et, je l’espère, pour moi. Je suis heureux d’être ici et d’avoir marqué, j’espère continuer comme ça. Jusqu’à présent, le Genoa est une expérience très positive, je reçois le soutien du club et des supporters. Cela m’a aidé et j’essaierai de rendre l’affection que j’ai reçue en travaillant sur le terrain ».

Le Genoa est une expérience très positive — Vitinha



Arrivé en prêt avec option d’achat avoisinant les 25 millions d’euros au Genoa, Vitinha semble être bien plus heureux que dans la cité phocéenne. Après le raté de trop en fin de match face à Monaco, Vitinha n’avait pas eu d’autre choix que de se relancer loin de Marseille, cet hiver. Depuis son transfert, il a participé à 6 des 7 matchs du Genoa et a débloqué son compteur de but récemment avec une jolie frappe du pied gauche.

Le premier but de Vitinha avec le Genoa ! On espère que son aventure en Italie va lui faire le plus grand bien moralement.pic.twitter.com/PLMsvmFcpX — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) March 11, 2024

« Ici, il y a des gens qui m’aiment, me soutiennent et m’aident »

Dans un entretien publié ce vendredi par la Gazzetta dello Sport, la recrue la plus chère de l’histoire du club s’est livré sur son aventure marseillaise.

« Quand je suis allé à l’Olympique de Marseille, c’était la première fois que je sortais de ma zone de confort et c’était aussi ma première expérience à l’étranger. Mais ce n’est pas tout : j’ai ressenti le poids supplémentaire du prix de mon transfert (32 M€, ndlr), ce qui a eu un effet négatif. Il y avait énormément de pression sur moi, ainsi que l’apprentissage d’une nouvelle langue, l’adaptation à la vie dans un nouveau pays et quelques difficultés familiales. Je considère toujours cette année comme fructueuse. Mais en janvier, j’ai senti que je devais partir et j’ai pensé que c’était le meilleur endroit pour me retrouver »

Avant de poursuivre en lançant une pique au club phocéen : « Ici, il y a des gens qui m’aiment, me soutiennent et m’aident. Cela représente beaucoup. Il y a un potentiel inexprimé, mais c’est aussi une question de philosophie et de méthode. Beaucoup de clubs achètent des joueurs pour obtenir des résultats immédiats. Au Genoa, ce n’est pas comme ça : le club vous suit, vous aide, et cela permet au groupe de grandir. »