Ex OM : Un ancien du PSG pour coacher Kamara et Sanson?

Après avoir quitté l’OM pour rejoindre Aston Villa, Boubacar Kamara et Morgan Sanson pourraient être coaché par un ancien entraîneur du PSG !

Lors du mercato d’été, l’Olympique de Marseille a perdu Boubacar Kamara. Le minot n’a pas signé de prolongation de contrat et s’en est allé libre pour rejoindre Aston Villa en Premier League. Ce choix avait notamment été pris pour rejoindre Steven Gerrard, ancienne légende de Liverpool.

Seulement, les Villains ne réalisent pas un très bon début de saison. Kamara a subi une grosse blessure qui va l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Actuellement 16e de Premier League, le club anglais a besoin de se reprendre afin de ne pas risquer une descente en Championship en fin d’année. Pour éviter cela, la direction songe fortement à changer de coach.

Comme l’a expliqué The Telegraph cette semaine, l’avenir de Gerrard s’écrit en pointillé à Aston Villa. Pour le remplacer, plusieurs noms sont sortis dans les médias, à commencer par l’ancien coach du PSG : Mauricio Pochettino ! Les anciens Marseillais Morgan Sanson et Boubacar Kamara pourraient donc être entraîné par un ancien parisien dans les prochaines semaines.

🔴 L’avenir de Steven Gerrard commence à devenir compliqué au sein du club anglais, les dirigeants d’Aston Villa voudraient Mauricio Pochettino en priorité ! 🗞️ @Matt_Law_DT pic.twitter.com/B00bndXCoM — Vibes Foot (@VibesFoot) October 17, 2022

Ils ont des ambitions, mais sur le long terme, pas sur une saison ou deux — Kamara

Au micro de Canal +, l’international français a expliqué les raisons de son départ vers Aston Villa. Selon lui, le discours de Steven Gerrard, le coach des Villains, a forcément beaucoup joué.

« Le club a des ambitions, le coach m’a parlé clairement. Ils ont des ambitions, mais sur le long terme, pas sur une saison ou deux. Cela va prendre du temps mais c’est pour ça que j’ai choisi ce projet. Steven Gerrard était venu me voir à un match à Marseille, après il était venu chez moi. Quand vous avez Steven Gerrard qui arrive dans votre salon, qu’il s’assoit à votre table, commence à montrer son ordinateur, vous montrer comment il va vous faire jouer et vous faire grandir, c’est sûr que ça fait beaucoup réfléchir. Il a joué dans une grande partie de ma venue ici. » Boubacar Kamara – Source : Canal Plus (03/09/22)