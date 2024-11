Ex OM : Un ancien joueur de l’OM critique l’évolution du football moderne !

Ancien défenseur international français, ayant notamment évolué à l’AS Monaco et à l’Olympique de Marseille, l’ex-footballeur Gaël Givet a récemment exprimé sa déception et son désenchantement vis-à-vis du football actuel dans un entretien accordé au quotidien régional Nice-Matin.

Olympien à 41 reprises entre 2007 et 2009, Gaël Givet a donc poussé un gros coup de gueule sur l’état du football d’aujourd’hui, dont il avoue être de plus en plus déconnecté.

« Ils ne pensent plus au jeux ! »

Pour lui, la principale source du problème serait les joueurs eux-mêmes qui ne s’intéresseraient plus assez au jeu : « J’ai l’impression qu’on pense d’abord à avoir une belle chérie et à se mettre en photo sur les réseaux avec sa belle voiture. (…) Quand j’avais 14-15 ans, avec les copains à l’entraînement, on mettait vite les crampons pour aller s’amuser, faire un tennis-ballon, des passes. On ne pensait qu’à toucher le ballon (…) Aujourd’hui, les jeunes sont dans le vestiaire, ils regardent leurs insta, leur vidéos. Ils ne pensent plus au jeu. »

Un constat accablant sur l’état actuel du football qu’il n’est certainement pas le seul a partager.

