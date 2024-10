Ex OM : Un ancien joueur d’El Loco balance « Avec Bielsa, il y a eu des histoires de fou, qui ne se sont jamais sues… »

Au micro de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien joueur de l’Atletic Bilbao, Aymeric Laporte, s’est exprimé sur Marcelo Bielsa.

Ancien coach de l’OM, Marcelo Bielsa a marqué les joueurs avec lesquels il a évolué. Le coach argentin, surnommé El Loco, a également marqué Aymeric Laporte. L’actuel joueur d’Al Nassr en Arabie Saoudite était l’invité de Rothen s’enflamme sur RMC et a raconté son passage avec Bielsa à l’Atletic Bilbao.

🇪🇸 Aymeric Laporte sur son ancien coach à Bilbao, Marcelo Bielsa : 🗣 « Avec Bielsa, il y a eu des histoires de fou, qui ne se sont jamais sues, mais ça ne veut pas dire que c’est un mauvais coach. » pic.twitter.com/1gAa9DSIBJ — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 8, 2024

« Bielsa ? C’était pesant ! »

Après une saison passée avec Marcelo Bielsa, Romain Alessandrini en a vu de toutes les couleurs. Invité de l’émission Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM a pu revenir sur sa relation tumultueuse avec le tacticien argentin. « Ça ne regarde que moi, et la relation que j’ai eue avec cet entraîneur. C’était un entraîneur exceptionnel mais par contre je n’ai pas eu la relation que j’aurais aimé avoir avec lui. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait profil bas mais qui n’en pensaient pas moins, je ne vais pas citer de nom. Encore une fois Bielsa avec tout le respect que j’ai pour lui, à a été tellement beau à voir jouer mais combien de temps ? 6 mois-7 mois. On a fini en Europa League, les entraînements c’était un calvaire, on ne prenait pas de plaisir. Le 11 de départ on le connaissait le lundi déjà, le matin je savais déjà que je n’allais pas jouer. On touchait rarement le ballon, pas de conservation, beaucoup de tactique, beaucoup de course intense, de coup de pied arrêté. Je me retrouvais des fois à faire travailler les défenseurs, il mettait deux mannequins et je faisais les centres avec Flo Thauvin et Payet. Il n’y avait pas trop de communication, beaucoup de vidéo, c’était pesant et encore plus pour ceux qui ne jouaient pas. On rentrait quand même 20-30 dernières minutes, on arrivait à se faire plaisir parce qu’on gagnait 2,3-0. Mais la semaine c’était long, on travaillait souvent en paire aussi. », a déclaré l’ancien ailier droit.