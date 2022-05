Ex OM: Un ancien joueur fou après la montée d’Auxerre !

Ancien attaquant de l’OM et de l’AJA, Djibril Cissé a vécu intensément le match de la remontée de son club formateur contre l’ASSE (1-1, 4-5 t.a.b). Sur une vidéo publiée sur son compte Twitter, on voit l’ancien reds fêté dignement la victoire d’Auxerre et son retour dans l’élite.

10 ans après. En ligue 2 depuis la saison 2012-2012, l’AJA fait enfin son retour en Ligue 1. Les hommes de Jean-Marc Furlan ont gagné leur ticket pour revenir dans l’élite après leur victoire en barrage contre Saint-Étienne dans un match couperet remporté aux tirs aux buts. Une délivrance pour le club et ses fans qui attendaient ça depuis plusieurs saisons après des années de galères. Pour l’ASSE, en revanche, la descente en ligue 2 va avoir un terrible impact sur le club. Hier la fin de rencontre a été marquée par des envahissements de terrains à Geoffroy-Guichard et des scènes de chaos.

À lire aussi: OM: Ces deux recrues fans de Sampaoli !

Cissé fête la remontée de l’AJA … à l’aéroport !

Si il y a bien un joueur qui sera lié et associé aux noms de l’Olympique de Marseille et de l’AJ Auxerre, c’est bien Djibril Cissé. L’ancien attaquant phocéen a été formé à l’AJA où il a réalisé cinq saisons très prolifiques (90 buts). C’est donc tout naturellement que malgré un planning chargé, « l’enfant du club » a suivi le match le plus important de la saison des bourguignons. Dans une vidéo qu’il a lui-même publié, Cissé suit la fin de la rencontre sur son téléphone à l’aéroport entre deux vols. Sur le tir au but gagnant, l’ancien international Français laisse exploser sa joie de voir son club de toujours revenir en première division.