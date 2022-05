OM: Ces deux recrues fans de Sampaoli !

Souvent adulé mais aussi décrié pendant la saison, Jorge Sampaoli ne laisse personne indifférent. Le coach argentin a su guider son équipe jusqu’à la deuxième place du classement, ce qui était l’objectif principal du club, en début de saison. Ses joueurs, William Saliba et Mattéo Guendouzi ont tenu à lui rendre hommage.

La saison 2021/2022 de l’Olympique de Marseille aura été pleine d’émotions et de rebondissements. Tantôt spectaculaire, tantôt frustante, l’équipe aura tout fait vivre à ses supporters. Au coeur de cette année folle, on retrouve bien évidemment l’entraineur de cet OM fou, Jorge Sampaoli. Arrivé à la mi saison l’année dernière, l’ancien sélectionneur de l’Argentine a mis du temps à imposer sa patte et il savait qu’il serait jugé sur sa première saison pleine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Sampaoli n’a laissé personne insensible cette saison. Parfois qualifié de génie lorsque l’équipe jouait bien, il a été aussi vivement critiqué lorsque l’OM a enchainé les contre performances.

Une progression éclair grâce à Sampaoli !

Voulant imposer ses idées de jeux, l’ancien coach sévillan a su imposer sa patte et faire travailler son équipe dans le bon sens. Entraineur exigeant, il a réussi à tenir son vestiaire lorsque les résultats n’étaient pas au rendez-vous et que certains supporters voulaient son départ. Pour Mattéo Guendouzi, grand artisan de cette saison 2021/2022 et pion essentiel du onze de Sampaoli, son entraineur est le principal responsable de la progression des marseillais. il a tenu à lui rendre hommage dans la vidéo du club « Objectif Match » :

« C’est quelqu’un qui est minutieux. Il veut toujours que l’équipe ait le ballon, qu’on attaque, il veut développer un magnifique jeu. L’équipe a énormément progressé depuis le début de saison. Normalement il faut 2-3 ans pour faire progresser les joueurs et l’équipe. En l’espace de quelques mois, le coach a réussi a créé un groupe et les résultats sont très positifs. C’est quelqu’un qui discute énormément avec moi, on essaye de parler football, voir comment on peut avancer. Il m’a appris plein de choses, c’est grâce à lui que je fais une bonne saison dans l’ensemble et je suis très heureux par rapport à ça. Il m’avait dit avant de venir à l’OM qu’il allait me faire franchir des paliers, me faire grandir footballistiquement et humainement et c’est ce qu’il a réussi à faire, j’ai beaucoup de chance d’avoir un très grand coach comme lui. » Mathéo Guendouzi – Source: Objectif Match (29/05/2022) Saliba fan de Sampaoli !

Autre joueur indéboulonnable de l’OM qui a enchainé les matchs cette saison, William Saliba est lui aussi sous le charme de son coach. Pas certain de revêtir la tunique phocéenne la saison prochaine, le défenseur central a tenu lui aussi à saluer l’importance du coach argentin dans la fantastique saison de Marseille :