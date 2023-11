Ex-OM: un ancien marseillais en lice pour le ballon d’or africain

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé la liste des 10 finalistes pour l’édition 2023 de son Ballon d’Or ce vendredi. On y retrouve un ancien milieu de l’Olympique de Marseille.

Passé par l’OM entre 2015 et 2018, Frank Zambo-Anguissa fait désormais les beaux jours du Napoli. Des performances remarquées qui lui valent d’être dans les 10 nommés pour le Ballon d’or africain 2023.

L’international camerounais, devenu titulaire indiscutable sous les ordres de Luciano Spalletti, a remporté le championnat d’Italie en 2023, aux côtés d’un autre nominé, Victor Osimhen (26 buts et 5 passes décisives en 32 matchs de Série A).

𝗔𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗲𝗻.

Your final shortlist for Player of the Year (MEN) award is here.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/BnCQcclhkZ

— CAF (@CAF_Online) November 17, 2023