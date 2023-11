Mercato OM: Larqué vole au secours de Longoria et fustige Sanchez !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sur les ondes de RMC Sport, Jean-Michel Larqué a pris la défense de Pablo Longoria à la suite du départ d’Alexis Sanchez.

Arrivé libre à l’OM durant l’été 2022, Alexis Sanchez a fait vivre de grosses émotions aux supporters olympiens. Le Chilien de 34 ans avait marqué 18 buts en 44 matchs, et notamment face au Paris Saint-Germain en Coupe de France (victoire 2-1). Une véritable rage de vaincre qui avait conquis les fans de l’OM. Malgré cela, Pablo Longoria et son joueur ne sont pas tombés d’accord pour une prolongation de contrat. L’espagnol a assuré il y a quelques jours sur les ondes de RMC avoir fait une offre de contrat à l’international chilien. « On a proposé une prolongation en mai à Alexis Sanchez. Il a temporisé et négocié. On a par ailleurs privilégié des joueurs de vitesse en attaque comme Aubameyang. La dernière proposition que l’on a faite à Sanchez était supérieure au salaire d’Aubameyang aujourd’hui », a confié le président marseillais.

« Pablo Longoria a eu raison de ne pas négocier avec lui »

Sur RMC, Jean-Michel Larqué a pris la défense du dirigeant espagnol en expliquant la part de responsabilité du Chilien dans son départ : « Alexis Sanchez a joué 125 minutes, un seul match comme titulaire avec l’Inter… Le projet sportif de l’OM, il n’en avait rien à faire. S’il avait envie de jouer, il serait resté. Il savait qu’en allant là-bas, il ne jouerait que très peu. Aujourd’hui, il n’a plus envie de jouer au football. S’il avait vraiment cette envie-là, il serait resté une saison supplémentaire à l’OM. Pablo Longoria a eu raison de ne pas négocier avec lui. Il a temporisé tout l’été. Ce n’est pas un attaquant qui restera dans les annales de l’Olympique de Marseille« , a-t-il déploré.