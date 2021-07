Ancien joueur de l’OM entre 2006 et 2009, Renato Civelli a décidé de mettre un terme à sa carrière. Pas toujours juste techniquement, l’Argentin aura toujours fait preuve d’abnégation sur le terrain, avec force et envie.

C’est avec l’Olympique de Marseille en 2006, qu’il découvre pour la première fois l’Europe dans sa carrière. Auteur de 63 matchs sous le maillot marseillais, Renato Civelli a aussi évolué à Nice et Lille en France. Alors qu’il jouait encore dans son pays natal à Huracan, à l’âge de 37 ans, il a décidé de mettre un terme à sa carrière comme il l’a annoncé dans les colonnes de Nice Matin.

Il pourrait se reconvertir en tant que scout pour l’OGC Nice.

Cela ne m’allait plus — Civelli

« J’aurais pu continuer six mois ou un an, je me sens bien physiquement, je ne rate pas un entraînement depuis des années, mais c’était le moment. Sur la fin, je jouais des matchs avec moins d’intensité, sans public, je perdais plus souvent. Cela ne m’allait plus. J’avais du mal à la fermer, alors que dans le football ce sont les dirigeants et l’entraîneur qui décident et prennent les décisions. Lors de mon dernier match, on perd 3-1. Je suis devenu fou, j’ai mis des coups sur les murs, je me suis embrouillé avec un coéquipier. J’avais les mains en sang. J’étais bête à 20-25 ans, je n’ai jamais évolué sur ce point » Renato Civelli — Source: Nice-Matin (08/07/21)

Interrogé par So Foot, Renato Civelli était revenu sur son après-carrière et le choix de revenir en Argentine. Pour l’occasion, le défenseur avait évoqué l’actualité de l’Olympique de Marseille et sur l’arrivée annoncée de Sampaoli à l’OM…

SAMPAOLI ? LES GENS N’ONT PAS OUBLIÉ CE QU’IL A FAIT AVEC LA SÉLECTION – RENATO CIVELLI

« J’ai reçu mille appels de gens de Marseille pour savoir ce que j’en pensais ! Sur Sampaoli, je ne sais pas trop. Il n’est pas très bien vu ici. Les gens n’ont pas oublié ce qu’il a fait avec la sélection. Il n’a pas bien géré le cas Messi. C’était bizarre. Son rapport avec les joueurs a été compliqué. En revanche, c’est un bosseur et un passionné. Le problème, c’est qu’on le compare à Bielsa qui a laissé un grand souvenir. Si tu suis ce que veulent les supporters et que ça se passe mal, ensuite ils viennent te voir et te disent : « Le responsable c’est toi parce que tu décides. » L’idée de Sampaoli me séduit, mais il faut vraiment voir comment le mariage pourrait se faire avec les joueurs. J’adorerais toujours qu’un Argentin réussisse à l’OM, mais j’ai surtout l’impression qu’il n’y a pas un bon candidat pour ce Marseille-là. Il y a des problèmes avec le groupe, le président est remis en question, les supporters sont tendus… Quand il n’y a pas de stabilité dans la structure du club, c’est difficile que les résultats suivent. Marseille, c’est toujours compliqué, mais là je trouve que c’est plus qu’avant. » Renato Civelli – Source : So Foot (17/02/2021)