Ex OM : Un ancien Marseillais sauve son équipe !

L’Olympique de Marseille s’est séparé de son attaquant star, Arek Milik, il y a quelques mois maintenant. Le buteur polonais a régalé la Juventus avec un magnifique coup-franc ce mercredi !

La Juventus affrontait ce mercredi soir Cremonese en Serie A. Le club de la Vieille Dame était tenu en échec par le 19e du championnat italien. A la 91e minute, les Turinois obtiennent un coup-franc lointain et Arek Milik pose le ballon pour le tirer. Le Polonais réussit parfaitement son coup de pied arrêté et trompe le gardien ! L’ancien marseillais offre ainsi la victoire à ses coéquipiers en toute fin de rencontre.

🔹Arkadiusz Milik 🇵🇱 a donné la victoire à la Juventus dans les derniers instants de la rencontre face à Cremonese grâce à ce coup franc !#TeamOM pic.twitter.com/NxMCF59PBG — MercatOM (@Mercat_OM) January 4, 2023

Milik fera tout pour rester à la Juve

Selon Marco Sommella, intermédiaire dans le transfert de Milik à la Juventus Turin, le Polonais fera tout pour rester dans le club italien.

« On verra plus tard, il y a un rachat déjà établi : avec les prix qui existent, le montant est intéressant. Ce sera aux dirigeants d’exercer le rachat. Milik a toujours voulu jouer pour la Juve. Il fera tout pour rester » Marco Sommella— Source: TMW (21/12/22)

Longoria : « Milik ? Un joueur de très haut niveau… mais pas adapté à la modalité du jeu que l’on veut développer »

« On considère que le départ d’Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe ? Si tu as les deux, c’est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu’il n’est pas adapté à la modalité de jeu que l’on veut développer. C’est notre sentiment, on se trompe peut-être. Mais on devait prendre une décision, savoir quoi faire sur le marché avec l’un des salaires les plus élevés de l’effectif mais qui n’est pas le plus adaptable. Pour moi, le joueur le mieux payé de l’effectif doit être le plus important de l’équipe. On a trouvé des solutions. La Juve a toujours été intéressée. On a trouvé un bon prêt. Mettre un joueur dans un très bon club, une équipe du niveau Ligue des champions et qui va lutter pour le titre en Italie, ça lui donne de la valeur. Cela aurait été plus facile de l’envoyer dans un club inférieur pour nous protéger, et dire qu’il n’avait pas le niveau à l’OM. Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)