Ex OM: Un rebond inattendu en Angleterre pour Rudi Garcia ?

En deux saisons, Rudi Garcia n’a pas réussi a qualifier Lyon pour la Ligue des Champions. Tout comme avec l’OM, où il a été incapable de faire mieux qu’une quatrième place. Pourtant, il semble garder une cote intéressante auprès des clubs, notamment en Angleterre où il pourrait rebondir.

Rudi Garcia a quitté Lyon à la fin de son contrat, pas en très bon terme, après des déclarations fracassantes envers Juninho. Actuellement sans club, il se pourrait qu’une écurie anglaise apprécierait son profil. En effet, Everton qui vient de perdre Ancelotti, qui s’est envolé vers le Real Madrid, aurait coché le nom de Rudi Garcia comme probable successeur de l’Italien, d’après l’Equipe. Ce ne serait pas la première fois que les Toffees serait chaud à l’idée de faire signer l’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille.

J’ai eu des opportunités pour aller à Everton– Garcia

Il s’était confié sur son avenir au média The Athletic :

« Je suis proche de la philosophie espagnole, mais l’Angleterre est la mère du football. J’ai vraiment aimé l’Italie à cause de la tactique du football transalpin. Peut-être que j’y retournerai un jour. Ou l’Angleterre. J’ai eu des opportunités pour aller à Everton et Southampton il y a quelque temps. » Rudi Garcia– Source: The Athletic (12/10/210)