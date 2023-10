Ex OM : Un secours inattendu pour Rudi Garcia !

En grande difficulté avec le Napoli, Rudi Garcia a échappé de justesse à un licenciement. Il a même reçu un soutien de taille dans les médias !

Cela fait plusieurs semaines maintenant que la situation de Rudi Garcia à Naples se tend. Le coach français passé par l’OM passe entre les mailles du filet et réussit à ne pas se faire virer. Cette semaine sur Rai Radio 1 dans l’émission Radio Anch’io, il a reçu un soutien de taille : celui de Carlo Ancelotti ! L’Italien a demandé à ce qu’on laisse du temps à Rudi Garcia.

Garcia traverse les problèmes critiques de tous les entraîneurs : si tu ne gagnes pas, ils te renvoient. Naples a embauché un entraîneur avec des idées, il faut du temps pour que l’équipe les comprennent et les voient sur le terrain. Garcia est sérieux et professionnel, nous avons juste besoin de temps. Naples reviendra au classement aussi parce qu’ils ont conservé la même structure : ils n’ont perdu Kim tout en prenant Natan.

Tudor cité pour le remplacer

Rudi Garcia est sur la sellette depuis plusieurs semaines. Comme le rappelle Foot Mercato, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a eu des mots très durs envers le coach français : « Je passe un mauvais moment avec lui. Je suis un entrepreneur, j’ai le devoir de m’intéresser à mon entreprise. L’entraîneur et le directeur sportif sont à votre service. Je prendrai les décisions les plus appropriées le moment venu. (…) Quand vous prenez un entraîneur qui ne connaît plus le football italien, peut-être qu’il a des difficultés. Cela serait arrivé à n’importe qui d’autre. La seule responsabilité que j’ai, en plus d’avoir choisi l’entraîneur, c’est de ne pas avoir eu la chance d’être près de lui », a expliqué le dirigeant à l’Université de Rome.

La Gazzetta Dello Sport détaillait ce dossier qui aurait dû être terminé à la trêve. Antonio Conte n’a pas souhaité prendre la place de Rudi Garcia ce qui a mis des bâtons dans les roues de la direction napolitaine. Le média italien ne s’arrête pas là dans les explications puisqu’il ajoute qu’Igor Tudor est le plan B pour le poste d’entraîneur et qu’il est toujours en contact avec De Laurentiis. Dans l’attente de trouver un accord, le président aurait réclamé à ses joueurs d’aider le coach Rudi Garcia afin de se sortir de cette mauvaise période.