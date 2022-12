Ex OM : Une grande nouvelle vient de tomber pour Didier Deschamps !

Auteur d’une Coupe du Monde de grande qualité avec cette qualification pour la demi-finale, Didier Deschamps devrait continuer son aventure avec l’Equipe de France !

Ces dernière semaines ont été très mouvementées pour Didier Deschamps. Le sélectionneur français jouait gros avec cette Coupe du Monde au Qatar après un Euro raté et une élimination face à la Suisse en huitième de finale. Pour le moment, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille se rachète bien et a même réussi à se qualifier pour le dernier carré. Il jouera face au Maroc en demi-finale et affrontera, en cas de victoire, l’Argentine ou la Croatie en finale.

D’après Le Parisien, cette qualification en demi-finale a signé la fin du suspens concernant l’avenir de Didier Deschamps au poste de sélectionneur. Le média francilien explique ce dimanche que la FFF devrait prolonger l’aventure du sélectionneur jusqu’en 2024 soit le prochain Euro qui aura lieu en Allemagne. Cette date est un minimum qui pourrait donc être étendu, potentiellement jusqu’à la prochaine Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis / Mexique et Canada.

Le Maroc? On va les prendre avec beaucoup de sérieux –Deschamps

En conférence de presse ce samedi soir après la victoire sur les Anglais sur le score de 2-1, Didier Deschamps n’a pas caché sa joie. Il prend en revanche très au sérieux le prochain adversaire qui, malgré le fait qu’il soit qualifié de « surprise » depuis des jours, n’est pas arrivé ici par hasard…

« C’est fabuleux. C’était un gros match. On a vraiment rencontré une très belle équipe d’Angleterre, par ce qu’elle est capable de faire athlétiquement et techniquement. On a répondu. C’est magnifique de pouvoir accéder encore au dernier carré. On a envie de suspendre un peu le temps. Ce soir, on va savourer, il y a de la qualité dans cette équipe, mais il y aussi un mental et un état d’esprit. On est peut-être un peu heureux, mais c’est nous qui leur donnons les munitions avec ces deux penalties mais c’est avec les cœurs et les tripes qu’on a tenu ce petit but d’avance. Le Maroc mérite tout notre respect et la reconnaissance. Il ne faisait peut-être pas partie des équipes qu’on attendait là, mais c’est tout sauf une surprise quand on a encaissé un but en cinq matches. On va les prendre avec beaucoup de sérieux. » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (10/12/22)